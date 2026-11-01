दिल्ली रैली में ताकत दिखाएगी सपा, अखिलेश यादव होंगे शामिल; प्रभारियों को सौंपी जिम्मेदारी
समाजवादी पार्टी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के साथ ही जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 9:05 AM IST
लखनऊ: नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 01 नवंबर को इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित रैली में समाजवादी पार्टी ताकत दिखाएगी पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और समर्थक रैली में शामिल हों.
इसके लिए समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में तीन रैली प्रभारियों को नियुक्त किया है. इनकी जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रैली स्थल तक पहुंचाने की है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस रैली में शामिल होंगे. पार्टी इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है.
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती है. पार्टी के कार्यकर्ता जिस भी आंदोलन में शामिल होते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में, उसे सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करते हैं.
01 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल होकर इसे ऐतिहासिक बनाएंगे. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और उसके नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सपा लगातार संघर्ष कर रही है.
लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पार्टी अपनी पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है.
चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश: समाजवादी पार्टी की ओर से दिल्ली की रैली के लिए संजय राठौर और इमरान राजा समेत तीन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है.
अखिलेश यादव की मौजूदगी से रैली को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह रैली ऐसे समय हो रही है, जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं.
समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के साथ ही जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है. पार्टी की रणनीति सड़क पर संघर्ष करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की है.
हालांकि, दिल्ली की रैली का उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा. फिलहाल, सपा की कोशिश इस रैली के जरिए अपनी संगठनात्मक ताकत और विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की है.
भाजपा को चुनौती: सपा प्रवक्ता ने एमएलसी चुनाव पर कहा कि पार्टी ने इस चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती साबित की है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान धांधली की कोशिश की गई और मतगणना में भी गड़बड़ी के प्रयास हुए, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहे.
प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने दावा किया कि एमएलसी चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मजबूती दिखाई, उससे भाजपा को समाजवादी पार्टी की ताकत का अंदाजा लग गया होगा. 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के दम पर भाजपा को हराने की तैयारी कर रही है.
अमित शाह के बयान पर साधा निशाना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रवक्ता ने भाजपा पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता लगातार दावे करते हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने उसके लिए क्या किया है.
उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उसे इन वादों का कितना लाभ मिला.
उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा के रुख पर भी सवाल उठाए और कहा कि केवल भविष्य के वादे करने से काम नहीं चलेगा. प्रवक्ता ने रोजगार, शिक्षा और स्कूलों के बंद होने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा.
उन्होंने सवाल किया कि युवाओं को पर्याप्त रोजगार क्यों नहीं मिला. 26 हजार स्कूल बंद होने की नौबत क्यों आई. जनता इन सवालों के जवाब मांग रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास इनका जवाब नहीं हैं.
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