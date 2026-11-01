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दिल्ली रैली में ताकत दिखाएगी सपा, अखिलेश यादव होंगे शामिल; प्रभारियों को सौंपी जिम्मेदारी

दिल्ली की रैली में ताकत दिखाएगी सपा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 01 नवंबर को इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित रैली में समाजवादी पार्टी ताकत दिखाएगी पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और समर्थक रैली में शामिल हों.

इसके लिए समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में तीन रैली प्रभारियों को नियुक्त किया है. इनकी जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रैली स्थल तक पहुंचाने की है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस रैली में शामिल होंगे. पार्टी इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती है. पार्टी के कार्यकर्ता जिस भी आंदोलन में शामिल होते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में, उसे सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करते हैं. लखनऊ से संवाददाता खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) 01 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल होकर इसे ऐतिहासिक बनाएंगे. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और उसके नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सपा लगातार संघर्ष कर रही है. लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पार्टी अपनी पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है. चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश: समाजवादी पार्टी की ओर से दिल्ली की रैली के लिए संजय राठौर और इमरान राजा समेत तीन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है. अखिलेश यादव की मौजूदगी से रैली को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह रैली ऐसे समय हो रही है, जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं. समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के साथ ही जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है. पार्टी की रणनीति सड़क पर संघर्ष करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की है.