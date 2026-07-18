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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटबैंक को एकजुट करने में जुटी समाजवादी पार्टी, बरेली में सांसद सनातन पांडेय ने भरी हुंकार

5 अगस्त को लखनऊ में सपा का शक्ति प्रदर्शन ( Photo Credit: ETV Bharat )

ऐसे समय में अन्याय, जुल्म और भेदभाव के खिलाफ ब्राह्मण समाज को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए. समाजवादी पार्टी हमेशा सभी वर्गों के सम्मान, अधिकार और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रही है.- सनातन पांडे, सांसद, समाजवादी पार्टी

ब्राह्मणों पर अत्याचार का आरोप: बरेली जिला कार्यालय में ब्राह्मण समाज से जुड़े पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों की मंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे मौजूद रहें. इस मौके पर उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं.

बरेली: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटबैंक को लामबंद करने में जुट गई है. इस बार इसकी जिम्मेदारी सांसद सनातन पांडे संभाल रहे हैं. 5 अगस्त को लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा की ओर से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है. उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में समाजवादी पार्टी लगी हुई है.

ब्राह्मणों से लखनऊ आने की अपील: समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कार्यकर्ताओं से समाजवादी विचारधारा को ब्राह्मण समाज तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने, और 5 अगस्त के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को लखनऊ ले जाने का आह्वान किया.

आगामी 5 अगस्त को लखनऊ में समाजवादी विचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी. जिसमें प्रदेशभर से ब्राह्मण समाज की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है.- सनातन पांडे, सांसद, समाजवादी पार्टी

सम्मान देने का दावा: बरेली की बैठक में सपा नेताओं ने ब्राह्मण समाज को उचित सम्मान देने का दावा किया. महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि, ब्राह्मण समाज ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, और आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

बरेली में ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ सनातन पांडे (Photo Credit: ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के सम्मान, स्वाभिमान और राजनीतिक भागीदारी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. समाजवादी आंदोलन सामाजिक न्याय, भाईचारे और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की विचारधारा का प्रतीक है.- शुभलेश यादव, जिलाध्यक्ष, सपा

सपा सांसद का सम्मान: कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज के कई गणमान्य लोगों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर डॉ. पारितोष शर्मा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. सांसद सनातन पांडे का पार्टी पदाधिकारियों ने पुष्पमाला और स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया. बैठक में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इस बैठक में महानगर महासचिव पंडित दीपक शर्मा, पूर्व विधायक आरके शर्मा, शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष तनवीर खां और पीलीभीत के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा भी शामिल हुए.

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