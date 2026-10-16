यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की चलेगी आंधी: इकरा हसन
SIR के जरिए ज्ञानेश कुमार ने कई राज्यों में वोट चुराकर बीजेपी की सरकार बनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:57 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी की संसद इकरा हसन ने शुक्रवार को ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि 2025 में समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में SIR के खिलाफ मार्च निकाला था. क्योंकि SIR में लगातार धांधली हो रही है. SIR के जरिए ज्ञानेश कुमार ने कई राज्यों में वोट चुराकर भाजपा की झोली में डाली और सरकार बनाई. हम विपक्ष के लोग SIR के विरोध में हैं.
SIR की प्रक्रिया गैर संवैधानिक है. जिसके माध्यम से युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर को डिस फ्रेंचाइजी करने का काम मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश के संविधान में राइट टू वोट का अधिकार है. अगर उसमें धांधली हो रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जो छोटी-मोटी गलती नहीं है. बड़ी गलती है.
पिछले बार समाजवादी पार्टी ने शामली जिला को भाजपा मुक्त किया था. आज हम गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता में इतनी ऊर्जा और जोश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर भाजपा ने 2014 में नफरत की आंधी फैलाने का काम किया था. 2027 में हम समाजवादी पार्टी की आंधी चलाने का काम करेंगे.
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