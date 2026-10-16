ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की चलेगी आंधी: इकरा हसन

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी की आंधी: इकरा हसन ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी की संसद इकरा हसन ने शुक्रवार को ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि 2025 में समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में SIR के खिलाफ मार्च निकाला था. क्योंकि SIR में लगातार धांधली हो रही है. SIR के जरिए ज्ञानेश कुमार ने कई राज्यों में वोट चुराकर भाजपा की झोली में डाली और सरकार बनाई. हम विपक्ष के लोग SIR के विरोध में हैं.

SIR की प्रक्रिया गैर संवैधानिक है. जिसके माध्यम से युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर को डिस फ्रेंचाइजी करने का काम मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश के संविधान में राइट टू वोट का अधिकार है. अगर उसमें धांधली हो रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जो छोटी-मोटी गलती नहीं है. बड़ी गलती है.