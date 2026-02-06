ETV Bharat / state

सपा प्रदेश अध्यक्ष का SIR को लेकर आरोप, BJP ने BLO और RO पर बनाया था फर्जी दबाव

सपा अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर साथा निशाना, सीएम दफ्तर से फोन आने की बात भी कही.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मिर्जापुर पहुंचे.
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मिर्जापुर पहुंचे. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 1:39 PM IST

मिर्जापुर: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मिर्जापुर के एक निजी लॉन में प्रेस वार्ता की थी. इस दौरान उन्होंने एसआईआर लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. कहा कि बीजेपी के नेता हर बूथ से 100 से 200 फर्जी तरीके से फॉर्म 7 देकर प्रिंटेड बीएलओ और आरओ पर दबाव बना रहे थे. साथ ही उनसे लोगों के नाम कटवाना चाह रहे थे. इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भी फोन आए, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे. सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है.

श्यामलाल पाल ने कहा, एसआईआर जब चालू हुआ था, तो एसआईआर नहीं एनआरसी था. फार्म 6 बढ़ाने, फॉर्म 7 घटाने का और आठ फॉर्म से त्रुटि का काम था, लेकिन बीजेपी के नेता हर बूथ पर 100 से लेकर 200 फर्जी तरीके से फॉर्म 7 बीएलओ को देकर कटवाने के लिए प्रिंटेड फॉर्म दिया था. इसके लिए जनपद ही नहीं ऊपर के अधिकारियों और मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी फोन आए. इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी आवाज उठाएगी. लोकतंत्र के बचने के लिए हम जान भी देंगे.

श्यामलाल पाल सपा प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)

श्यामलाल पाल ने कहा, राहुल को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है. सरकार चाहती है सब गूंगा लगड़ा हो जाए. शिक्षा, धन, खेतीबाड़ी मजदूर कमजोर हो जाए.भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है. इनको नहीं पता गरीबों की आवाज झोपड़ियों से गूंजती है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पुलिस गोली न मारे तो क्या गोली खाएं. इसको लेकर कहा मुख्यमंत्री के भाषा में कोई शब्दावली नहीं है.

