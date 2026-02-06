ETV Bharat / state

सपा प्रदेश अध्यक्ष का SIR को लेकर आरोप, BJP ने BLO और RO पर बनाया था फर्जी दबाव

मिर्जापुर: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मिर्जापुर के एक निजी लॉन में प्रेस वार्ता की थी. इस दौरान उन्होंने एसआईआर लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. कहा कि बीजेपी के नेता हर बूथ से 100 से 200 फर्जी तरीके से फॉर्म 7 देकर प्रिंटेड बीएलओ और आरओ पर दबाव बना रहे थे. साथ ही उनसे लोगों के नाम कटवाना चाह रहे थे. इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भी फोन आए, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे. सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है.

श्यामलाल पाल ने कहा, एसआईआर जब चालू हुआ था, तो एसआईआर नहीं एनआरसी था. फार्म 6 बढ़ाने, फॉर्म 7 घटाने का और आठ फॉर्म से त्रुटि का काम था, लेकिन बीजेपी के नेता हर बूथ पर 100 से लेकर 200 फर्जी तरीके से फॉर्म 7 बीएलओ को देकर कटवाने के लिए प्रिंटेड फॉर्म दिया था. इसके लिए जनपद ही नहीं ऊपर के अधिकारियों और मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी फोन आए. इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी आवाज उठाएगी. लोकतंत्र के बचने के लिए हम जान भी देंगे.