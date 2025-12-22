ETV Bharat / state

सपा प्रवक्ता सुमैया राणा की मदद के लिए पाकिस्तान से आया फोन, जानें क्या है हाउस अरेस्ट वजह

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा से बातचीत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा को पिछले तीन दिनों से पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सुमैया राणा का आरोप है कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ महिला सम्मान से जुड़े एक मामले में तहरीर देने का प्रयास किया, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई. कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर देने गयी थीं: सुमैया राणा कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर देने पहुंची थीं. उनका आरोप है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसका हिजाब हटाने की कोशिश की थी, जो महिला सम्मान के खिलाफ और बेहद आपत्तिजनक है. इसी मामले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का नाम भी तहरीर में शामिल किया था. जानकारी देतीं सपा प्रवक्ता सुमैया राणा (Video Credit: ETV Bharat) उन्हें हाउस अरेस्ट करने का आरोप: सुमैया राणा का कहना है कि इस घटना की निंदा करना उनका संवैधानिक और नैतिक अधिकार था, लेकिन इसके अगले ही दिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया. सुमैया राणा ने बताया कि इस पूरे विवाद के बाद पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उनसे संपर्क कर सहानुभूति जताई और मदद की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह हमारे देश और हमारे घर का मामला है, इसे हम अपने ही देश में सुलझाएंगे. हमें किसी बाहरी मदद या हमदर्दी की जरूरत नहीं है. लखनऊ प्रशासन ने नोटिस भेजा: सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा कि सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कार्रवाई महिलाओं के खिलाफ सरकार की मानसिकता को दर्शाती है. एक महिला होने के नाते मैं कह सकती हूं कि जिस तरह से मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, वह तानाशाही रवैये को दिखाता है. सुमैया राणा के मुताबिक, लखनऊ प्रशासन ने उन्हें 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और 5 लाख रुपये की जमानत से संबंधित नोटिस भेजा है.