सपा प्रवक्ता सुमैया राणा की मदद के लिए पाकिस्तान से आया फोन, जानें क्या है हाउस अरेस्ट वजह
सुमैया राणा ने कहा, मंत्री संजय निषाद के खिलाफ महिला सम्मान से जुड़े मामले में तहरीर देने की कोशिश की, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 4:16 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा को पिछले तीन दिनों से पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सुमैया राणा का आरोप है कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ महिला सम्मान से जुड़े एक मामले में तहरीर देने का प्रयास किया, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई.
कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर देने गयी थीं: सुमैया राणा कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर देने पहुंची थीं. उनका आरोप है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसका हिजाब हटाने की कोशिश की थी, जो महिला सम्मान के खिलाफ और बेहद आपत्तिजनक है. इसी मामले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का नाम भी तहरीर में शामिल किया था.
उन्हें हाउस अरेस्ट करने का आरोप: सुमैया राणा का कहना है कि इस घटना की निंदा करना उनका संवैधानिक और नैतिक अधिकार था, लेकिन इसके अगले ही दिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया. सुमैया राणा ने बताया कि इस पूरे विवाद के बाद पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उनसे संपर्क कर सहानुभूति जताई और मदद की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह हमारे देश और हमारे घर का मामला है, इसे हम अपने ही देश में सुलझाएंगे. हमें किसी बाहरी मदद या हमदर्दी की जरूरत नहीं है.
लखनऊ प्रशासन ने नोटिस भेजा: सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा कि सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कार्रवाई महिलाओं के खिलाफ सरकार की मानसिकता को दर्शाती है. एक महिला होने के नाते मैं कह सकती हूं कि जिस तरह से मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, वह तानाशाही रवैये को दिखाता है. सुमैया राणा के मुताबिक, लखनऊ प्रशासन ने उन्हें 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और 5 लाख रुपये की जमानत से संबंधित नोटिस भेजा है.
सिविल ड्रेस में पुलिस घर पर तैनात: सुमैया राणा ने कहा कि आखिर उनका अपराध क्या है, जिसके लिए इस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अपनी आवाज उठाई, तो प्रशासन ने वर्दीधारी पुलिस को तो हटा लिया, लेकिन अब सिविल ड्रेस में पुलिस उनके घर पर तैनात है. उनके अनुसार, नीचे कई सिपाही मौजूद रहते हैं और सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी भी निगरानी कर रही हैं. सुमैया राणा ने अपने पिता शायर मुनव्वर राणा का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने हमेशा सच कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं की, उसी तरह वह भी इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगी.
महिलाओं के सम्मान से जुड़ी लड़ाई: सुमैया राणा ने कहा कि यह लड़ाई लंबी है और महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई है, इसलिए इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता. पुलिस-प्रशासन लगातार उन पर दबाव बना रहा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सुमैया राणा ने सवाल किया कि अगर किसी महिला के हक और सम्मान की आवाज उठाना अपराध है, तो फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या अर्थ रह जाता है? सुमैया राणा ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की तारीफ: पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की और उनके रुख की सराहना करते हुए कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है और पार्टी उनके साथ खड़ी है.वहीं, कैसरबाग थाना प्रभारी की संस्तुति पर जारी नोटिस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130 और निषेधाज्ञा के तहत कार्रवाई का हवाला दिया गया है.
नोटिस में कानून-व्यवस्था को खतरा होने की बात: नोटिस में कहा गया है कि सुमैया राणा द्वारा विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के घेराव का आह्वान किए जाने से कानून-व्यवस्था और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इसी आधार पर उनसे एक वर्ष तक शांति बनाए रखने के लिए 5 लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि की दो जमानत देने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए उन्हें 22 दिसंबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया है.
