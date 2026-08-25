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समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को विभिन्न मुद्दों पर घेरा , सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाह रही है

बलरामपुर में हुए PDA सम्मेलन में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी और राम मंदिर चंदा को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

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चीनी 70 रुपये किलो और किसान परेशान: बलरामपुर में बोले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 3:39 PM IST

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बलरामपुर: बलरामपुर में हुए PDA सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का खुलकर समर्थन किया जिसमें कहा गया था कि बीजेपी सरकार चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास कर रही है.

श्यामलाल पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन समीक्षा के नाम पर आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जो संविधान और लोकतंत्र के पूरी तरह खिलाफ है. उन्होंने कहा कि आरक्षण महज एक शासन पद्धति नहीं बल्कि सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता और गैर-बराबरी को समाप्त करने का संवैधानिक माध्यम है.

बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सपा का बीजेपी पर सियासी वार. (Video Credit: ETV Bharat)

राम मंदिर मामले और क्लीन चिट पर सवाल: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी के चंपत राय और गोपाल राय को क्लीन चिट दिए जाने पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि देश में आज नियम और न्याय व्यवस्था के नाम पर महज एक नाटक और दिखावा चल रहा है. उनके अनुसार दोषी लोगों को उनके अपराध की कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में आनाकानी करके जनता के बीच भारी भ्रम पैदा कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी करके भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और असली गुनाहगारों को सरकार बचा रही है.

कमरतोड़ महंगाई और नफरत की राजनीति: श्यामलाल पाल ने कहा कि एक तरफ सरकार का ध्यान बुनियादी समस्याओं पर बिल्कुल नहीं है, वहीं दूसरी तरफ देश में चीनी के दाम 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. इस कमरतोड़ महंगाई के कारण देश का आम नागरिक गरीबी और बेबसी में बुरी तरह पिस रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार पूरी तरह से सांप्रदायिक है जो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है. इसलिए हमें इस नफरत के खिलाफ एकजुट होकर भारत की ऐतिहासिक एकता और अखंडता को मजबूती से प्रदर्शित करना होगा.

गन्ने का मूल्य और बदहाल शिक्षा व्यवस्था: गन्ने के दाम और चीनी की महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चीनी महंगी होने के बावजूद किसानों को उनके गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है. सरकार को या तो चीनी की कीमतें कम करनी चाहिए या किसानों को बढ़ा हुआ दाम देना चाहिए. प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 26,000 से अधिक प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई की जा रही है. उनका आरोप था कि यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि गरीब और शोषित वर्ग के बच्चे पढ़ाई-लिखाई से वंचित रह जाएं.

बिजली, स्वास्थ्य और युवाओं पर अत्याचार: बिजली व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2012-17 के सपा शासनकाल में अखिलेश यादव ने कई बिजली संयंत्र लगवाए जिससे किसानों को 20-22 घंटे बिजली मिली, जबकि भाजपा नए प्लांट लगाने में पूरी तरह विफल रही. उन्होंने कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग चरमरा चुका है, अस्पतालों में डॉक्टर गायब हैं और डॉक्टर हों तो दवाएं उपलब्ध नहीं रहतीं. प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर सवाल उठाने वाले युवाओं पर सरकार लाठियां बरसा रही है और उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है. इसके अलावा किसानों को मिलने वाली 50 किलो खाद की बोरी में से 10 किलो की कटौती करके उनके साथ धोखा किया गया है.

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