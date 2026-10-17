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सपा ने चुनाव आयोग की बैठक में उठाया सवाल: मतदाता सूची के दोहरे अभियान पर आपत्ति, SSR में विलय की मांग

बैठक में सपा प्रतिनिधिमंडल ने रखा पक्ष. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा बुलाई गई राजनीतिक दलों की अहम बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने की नियत से ही मतदाता सूची का यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पार्टी की ओर से बताया गया कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं के कुल 1 लाख 77 हजार 516 बूथों पर लगभग साढ़े पांच महीने तक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एस.आई.आर. की प्रक्रिया चलाई गई थी. इसके ठीक बाद 5 अक्टूबर 2026 से एक महीने के लिए मतदाता सूची का यह विशेष अभियान अचानक शुरू कर दिया गया है.

दोहरे अभियान के औचित्य पर उठाए गए कड़े सवाल: सपा ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि इस अभियान के बीच में ही 12 नवंबर 2026 से एक और महीने के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एस.एस.आर. कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. पार्टी नेताओं ने दो अलग-अलग अभियान चलाने के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान आम जनता और नए मतदाताओं को बेहद जटिल नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था. अब उन्हीं पुराने नियमों को शून्य मानकर नया विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इस विशेष अभियान को एस.एस.आर. में पूरी तरह विलय कर दिया जाए ताकि जनता को परेशानी न हो.

पारदर्शिता और राजनीतिक दलों को सूची देने की मांग: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक मांगें भी रखी गईं. पार्टी ने मांग की कि सभी बी.एल.ओ. के नाम और उनके मोबाइल नंबरों की विधानसभावार सूची तुरंत बी.एल.ए. या अन्य राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए. इसके अलावा, ई.आर.ओ. के माध्यम से प्रतिदिन मिलने वाले फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 को संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक सप्ताह तक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए. साथ ही बी.एल.ओ. द्वारा चिह्नित किए गए मतदाताओं और प्राप्त होने वाले फॉर्मों की अपडेट सूची भी हर हफ्ते राजनीतिक दलों को दी जाए.