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Ghaziabad में समाजवादी पार्टी का विरोध मार्च, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग

नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर गाजियाबाद में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. नवयुग मार्केट में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पैदल मार्च करते हुए गांधी पार्क पहुंचे. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफ़े की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की. जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विंग के नेता और कार्यकर्ता की शामिल हुए.

"समाजवादी पार्टी कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज प्रदेश में सभी जिलों में विरोध मार्च निकाला जा रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने SIR प्रक्रिया के तहत लोगों के मताधिकार को छीनने का काम किया है और इसी के विरोध में आज प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर है. हाल ही में विभिन्न प्रदेशों में हुए चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका संदिग्ध रही और कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित किया गया. ऐसा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया. आज देश की जनता मांग कर रही है कि भ्रष्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए."

महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा, "चुनाव आयोग सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है. हम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग करते हैं. भारत के संविधान में सभी को लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिला है. लेकिन भाजपा संविधान को नहीं मानती है और संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है. वोटर लिस्ट में छेड़खानी कर लाखों मतदाताओं का नाम हटाया जा रहा है. वंचित, शोषित, दलित और अल्पसंख्यक समाज के वोट काटे जा रहे हैं. भाजपा अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ऐसा कर रही है."

Ghaziabad में समाजवादी पार्टी का विरोध (ETV Bharat)

पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल शर्मा ने कहा, "पूरे प्रदेश में आज चुनाव में की जा रही धांधली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. लोकतंत्र पर गंभीर रूप से प्रहार किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तत्काल अपना इस्तीफा दें. चुनाव आयोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र को समाप्त करने पर लगा हुआ है."

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग (ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी की नेता राज देवी चौधरी ने कहा, "जब-जब चुनाव आते हैं तो वोटो की बड़े स्तर पर चोरी की जाती है ताकि भाजपा को चुनावों में फायदा पहुंचाया जा सके. जनता अब इस चाल को अच्छी तरह से समझ चुकी है. जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे. हम लोकतंत्र की हत्या होते नहीं देख सकते."



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