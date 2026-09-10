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आगरा नगर निगम पर सपा का हल्ला बोल प्रदर्शन, नारेबाजी के दौरान BJP समर्थक से झड़प

आगरा ​नगर निगम के सामने सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बीजेपी समर्थक और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प: ​इसी बीच वहां से गुजर रहे एक भाजपा समर्थक ने अपनी स्कूटी रोककर सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के सामने मोदी और योगी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए. इसके साथ ही उसने सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ भी नारेबाजी की. इससे गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थक को चारों तरफ से घेर लिया. दोनों ओर से तीखी बहस हुई और सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थक के साथ धक्का-मुक्की कर दी.

आगरा नगर निगम के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाज़ी की. (Video Credit: ETV Bharat)

इस प्रदर्शन के कारण एमजी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण जाम लग गया. प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे.

​आगरा: समाजवादी पार्टी ने ताजनगरी की जनसमस्याओं को लेकर गुरुवार दोपहर आगरा नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. नगर निगम कार्यालय के सामने एमजी रोड पर सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और हंगामा किया.

जलभराव और गंदगी के खिलाफ प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

​पुलिस के हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला: ​स्थिति बिगड़ती देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और मामला शांत कराया. पुलिसकर्मियों ने सपा कार्यकर्ताओं को पीछे हटाकर भाजपा समर्थक को सुरक्षित वहां से रवाना किया. इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर अपर नगरायुक्त को ज्ञापन सौंपा. इससे पहले गुरुवार दोपहर सपा कार्यकर्ता संजय प्लेस में इकट्ठा हुए थे.

​आगरा नगर निगम पर सपा कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल. (Photo Credit: ETV Bharat)

​स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप: ​सपा कार्यकर्ता हाथों में बैनर, तख्तियां, ढोलक और मंजीरे लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे. उन्होंने शहर में फैली गंदगी, जलभराव, नाला सफाई और स्मार्ट सिटी योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा. सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 1100 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद शहर बदहाल है.

​स्मार्ट सिटी के 1100 करोड़ रुपये कहां गए? आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

​अपर नगरायुक्त ने दिया कार्रवाई का आश्वासन: सपा कार्यकर्ताओं कहा कि यदि जनसमस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे. ​ज्ञापन लेने के बाद अपर नगरायुक्त शिशिर ने बताया कि सपा कार्यकर्ताओं की मांगों को ध्यान से सुना गया है. उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही जलभराव की समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान निकाला जाएगा.

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