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यूपी में सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ता, आगरा से गोरखपुर तक चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

सपा कार्यकर्ताओं ने यूपी के कई जिलों में मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा/बहराइच/गोरखपुर: समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को आगरा में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प और तकरार देखने को मिली.

सपा कार्यकर्ताओं जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने लगे तो पुलिसकर्मी तेजी से आगे आए. वे सपाइयों के हाथों से पुतला छीनकर दौड़ पड़े, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

टांग अड़ाकर गिराने का वीडियो आया सामने: पुतला छीनने की कोशिश के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. सपाईयों ने आरोप लगाया कि एक पुलिसकर्मी ने दौड़ रहे कार्यकर्ता को टांग अड़ाकर जमीन पर गिराने की कोशिश की. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने पुलिस पर महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया है.

बहराइच में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Video Credit: ETV Bharat)

बहराइच में हाईवे जाम, लाठीचार्ज से मची भगदड़: दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही बहराइच में भी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में सपाई सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए बहराइच-लखनऊ हाईवे जाम कर दिया. यातायात बहाल कराने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई. सपा जिलाध्यक्ष राम हर्ष यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस की धक्का-मुक्की में कई कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फट गए.

गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

गोरखपुर में अखिलेश यादव की रिहाई की मांग: गोरखपुर में भी चुनाव आयोग के खिलाफ और अखिलेश यादव के समर्थन में सपाइयों ने अंबेडकर चौराहे पर इकट्ठा होकर मोर्चा खोला. सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी और निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. नेताओं का कहना था कि लोकतंत्र बचाने की आवाज उठाने वाले नेताओं को हिरासत में लेना सीधे तौर पर तानाशाही रवैया है. सैकड़ों की संख्या में मौजूद नेताओं ने अखिलेश यादव को तुरंत रिहा करने की मांग की.

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