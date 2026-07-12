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वाराणसी में सहकारी समितियों के खिलाफ सपा का प्रदर्शन; अर्धनग्न होकर पहुंचे पुलिस स्टेशन

वाराणसी में सहकारी समितियों के खिलाफ सपा का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )