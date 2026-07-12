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वाराणसी में सहकारी समितियों के खिलाफ सपा का प्रदर्शन; अर्धनग्न होकर पहुंचे पुलिस स्टेशन

कहा कि किसान पहले से ही महंगाई को लेकर के पीड़ित है. ऐसे में अब खाद और यूरिया, पोटास भी नहीं मिल रहा है.

वाराणसी में सहकारी समितियों के खिलाफ सपा का प्रदर्शन.
वाराणसी में सहकारी समितियों के खिलाफ सपा का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 2:18 PM IST

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वाराणसी: सहकारी समितियां के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया. सपा कार्यकर्ता किसान के वेष में अर्धनग्न होकर पुलिस स्टेशन पहुंचे. वहां डीएम, पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा ने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है. खाद की कालाबाजारी हो रही है. हमारी मांग है कि काला बाजारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए. सपा कार्यकर्ताओं ने सहकारी समिति के खिलाफ तहरीर भी दी.

सपा नेता का आरोप है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही. यूरिया, पोटास न मिलने से किसान बहुत परेशान हैं. खाद की चोरी और कालाबाजारी हो रही है. कहा कि किसान भूखा नंगा और बेबस पड़ा हुआ है. किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है. हम लोग खाद की चोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

अर्धनग्न होकर पहुंचे पुलिस स्टेशन. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि किसान पहले से ही महंगाई को लेकर के पीड़ित है. ऐसे में अब खाद और यूरिया, पोटास भी नहीं मिल रहा है. इस वजह से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है. खाद संकट की वजह से खेती प्रभावित हो रही है. किसान की रोजी-रोटी उसके जीवन-यापन का एक जरिया कृषि है.

महंगाई ने किसानों की कमर पहले ही तोड़ रखी है. मौसम की भी मार है. अब खाद का संकट उनके जीवन में मुश्किलों को और बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों ने वाराणसी के सिगरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर के एसएचओ को ज्ञापन सौंपा है.

कालाबाजारी पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की है. इस तरीके की गलत कृत्य करने वालों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. हम न्याय की उम्मीद करते है.

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