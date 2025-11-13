ETV Bharat / state

अखिलेश यादव बोले, बरेली DM भाजपा जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे, चुनाव आयोग भी BJP का आयोग

बरेली में मीडिया से बात करते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव. ( Photo Credit; ETV Bharat )