अखिलेश यादव बोले, बरेली DM भाजपा जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे, चुनाव आयोग भी BJP का आयोग
बरेली में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग, बीजेपी और महंगाई पर निशाना साधा. साथ ही डिप्टी सीएम केशव मौर्या को लेकर भी बड़ा दावा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 3:35 PM IST
बरेली: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बरेली पहुंचे. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. साथ ही बरेली डीएम को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की.
बरेली पहुंचे अखिलेश यादव का एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. बाद में, नैनीताल रोड स्थित होटल में विधायक अताउर रहमान की बेटी के शादी समारोह में शामिल होकर उन्होंने नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया.
यहीं पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इस दौरान एक बड़ा दावा किया. कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एयरपोर्ट पर उनसे कहा था कि वह जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. इसके अलावा, अखिलेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया.
कहा, चुनाव आयोग सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को परेशान कर रहा है. मेरी अपील है कि चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग न बने. आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी न हो और गरीब से गरीब व्यक्ति का वोट न छूटे. उन्होंने रामपुर और कुंदरकी चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लाखों लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और चुनाव में भी गड़बड़ी की गई.
अखिलेश यादव ने प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को लेकर भी सरकार को घेरा. कहा, आपका इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? कभी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है तो कभी इंटेलिजेंस. बरेली में बीते दिनों जो कुछ हुआ, उसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था.
बरेली के जिलाधिकारी (DM) अविनाश सिंह पर सीधा आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा, "मैंने बरेली के डीएम अविनाश सिंह को भाजपा जिलाध्यक्ष की तरह काम करते देखा है. उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और ट्रैफिक जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए.
कहा कि बीजेपी के लोग खुद को भगवान से ऊपर मानते हैं. उन्होंने इकाना स्टेडियम का नाम बदलने पर भी आपत्ति जताई. महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा, कभी मुख्यमंत्री ने एक बिजली का कारखाना लगाया हो? किया क्या, बिजली महंगी कर दी. गरीब के लिए शादी-ब्याह कैसे हो, गरीब सोना नहीं खरीद सकता.
उन्होंने भाजपा नेताओं को भूमाफिया बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी वाले सोना और जमीन ले रहे हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी न्यू इंडिया विजन को लेकर आगे चल रही है. भविष्य के बरेली के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएगी. इस दौरान उन्होंने मशहूर शायर वसीम बरेलवी से मुलाकात की इच्छा भी जाहिर की.
अंत में, उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपका बूथ न छूट पाए, हमारे लोग सीसीटीवी और पीपीटी बनाकर नजर रखें. उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए दावा किया कि तेजस्वी यादव बिहार में सीएम बनने जा रहे हैं.
