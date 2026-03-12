ETV Bharat / state

शंकराचार्य से मुलाकात के बाद अखिलेश बोले; "गाय सेवा के लिए पहले भी फैसले लिए, आगे भी करेंगे"

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी सरकार के समय गायों की सेवा और संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे.

Photo Credit: ETV Bharat
अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से उनके धरना स्थल पर मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वह शंकराचार्य से आशीर्वाद और ज्ञान लेने के लिए वहां पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी से मिलकर उन्हें बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिली है. अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवादी सरकार के समय गायों की सेवा और संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे.

गौ-सेवा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे: उन्होंने जोर देकर कहा कि जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर हमने कई निर्णय लिए थे. भविष्य में भी गाय की सेवा के लिए जो कुछ भी संभव होगा, वह हम जरूर करेंगे. प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में सरकार ठीक तरीके से नहीं चल रही है.

उन्होंने एक बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सुनने में आया है कि दोनों डिप्टी सीएम को डांट कर बाहर निकाल दिया गया है.

बढ़ रहा रसोई गैस का संकट: अखिलेश यादव ने यह भी तंज कसा कि हो सकता है जनता के बीच जाने पर मौजूदा सरकार के लोग जीत ही न पाएं. महंगाई और रसोई गैस की उपलब्धता के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गलत फैसलों की वजह से लोगों को दोबारा लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने की नौबत आ सकती है. उनके अनुसार, एलपीजी सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र व प्रदेश सरकार की है.

फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा की मांग: जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर भी अखिलेश यादव ने गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुख की बात है और इस तरह का हमला किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए. उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए. उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला देश के बड़े नेता हैं और भारत सरकार उन्हें जितनी संभव हो उतनी सुरक्षा प्रदान करे.

