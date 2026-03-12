ETV Bharat / state

शंकराचार्य से मुलाकात के बाद अखिलेश बोले; "गाय सेवा के लिए पहले भी फैसले लिए, आगे भी करेंगे"

अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से उनके धरना स्थल पर मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वह शंकराचार्य से आशीर्वाद और ज्ञान लेने के लिए वहां पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी से मिलकर उन्हें बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिली है. अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवादी सरकार के समय गायों की सेवा और संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे. गौ-सेवा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे: उन्होंने जोर देकर कहा कि जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर हमने कई निर्णय लिए थे. भविष्य में भी गाय की सेवा के लिए जो कुछ भी संभव होगा, वह हम जरूर करेंगे. प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में सरकार ठीक तरीके से नहीं चल रही है.