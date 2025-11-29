ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने SIR को बताया वोट छीनने की साजिश, कफ सिरप सिंडिकेट पर बोले- 'एक जिला-एक माफिया' सीरीज शुरू

बीएलओ को न प्रशिक्षण, न तकनीकी जानकारी: अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अधिकांश बीएलओ को न तो समुचित प्रशिक्षण दिया गया है और न ही उन्हें बीएलओ ऐप के जरिए मैपिंग की कोई सही जानकारी है. उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने के बाद मतदाताओं की ऑनलाइन डिटेल सार्वजनिक हो रही है, जिससे कोई भी मोबाइल नंबर और निजी जानकारी देख सकता है. यह निजता का खुला उल्लंघन है. जब सरकार कहती है कि वोट देना पूरी तरह निजी प्रक्रिया है, तो फिर मतदाताओं का डाटा सार्वजनिक क्यों किया जा रहा है?

बीएलओ के परिजनों से मुलाकात की: मलिहाबाद से जिस BLO की मौत हुई थी, उसके परिजन को भी शनिवार को सपा कार्यालय में 2 लाख रुपये का चेक दिया है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के नाम पर वोट छीनने का खेल चल रहा है. उसी का दुष्परिणाम बीएलओ की मौत के रूप में सामने आ रहा है. उन्होंने बताया कि फतेहपुर जाकर मृत बीएलओ के परिजनों से मुलाकात की गई. एक अन्य बीएलओ के साथ अतिरिक्त लोग लगाए गए थे और उसे पूरी जानकारी भी नहीं दी गई थी.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर (SIR) प्रक्रिया और बीएलओ की मौतों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने हाल ही में फतेहपुर में ड्यूटी के दौरान मृत बीएलओ के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और सरकार से 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की.

बीजेपी जुटा रही वोटर्स का डेटा: सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए निजी कंपनियों को हायर कर रखा है, जो हर विधानसभा के मतदाताओं का पूरा डेटा इकट्ठा कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा हर वोटर की पूरी जानकारी अपने पास जमा कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और संसद सत्र के बाद सड़कों पर आंदोलन भी किया जाएगा.

'एक जिला-एक माफिया' सीरीज शुरू: कफ सिरप सिंडिकेट में हो रही गिरफ्तारियों पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा अब 'एक जिला-एक माफिया' की 75 दिन की सीरीज शुरू करेगी. इसकी शुरुआत जौनपुर से हुई है, जहां एक कफ सिरप माफिया को चिन्हित किया गया है.

गरीब परिवारों के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़: सपा अध्यक्ष ने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है. ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं, जो जानलेवा साबित हो रही हैं. यह मामला सिर्फ 100 करोड़ का नहीं, बल्कि कई सौ करोड़ का हो सकता है. इस मामले का एक मुख्य आरोपी दुबई फरार हो गया है और यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई भू-माफिया और अपराधी दुबई भाग चुके हैं.

अब CBI का नहीं, बुलडोजर का जमाना: धनंजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब यह CBI का जमाना नहीं, बुलडोजर का जमाना है. उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि 2017 से पहले हर जिले में एक माफिया होता था. अखिलेश ने पूछा कि फिर आज भी जिलों में माफिया क्यों मौजूद हैं? उन्होंने भाजपा को 'माफियाओं की पालक पार्टी' बताते हुए कहा कि प्रदेश में नीट माफिया, थाना वसूली माफिया और कफ सिरप माफिया सक्रिय हैं.

SIR प्रक्रिया और वक्फ संपत्तियों पर भी उठाए सवाल: अखिलेश यादव ने कहा कि SIR प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक परेशानियों पर चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग सपा कर रही है, क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां हैं और लोग समय से पंजीकरण नहीं करा पा रहे. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी SIR प्रक्रिया को लेकर जनता जागरूक होकर इसका जवाब देगी.

यह भी पढ़ें- वोट चोरी पर अखिलेश यादव के बयान पर जयंत चौधरी का हमला, बोले-उनका भय बोल रहा है