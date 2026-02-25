ETV Bharat / state

"अवैध निर्माण पर अपनों को बचा रही BJP, विपक्ष और ग़रीबों पर चल रहा बुलडोजर": अखिलेश

शंकराचार्य का अपमान और धार्मिक भेदभाव का मुद्दा: शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा कि पूजनीय शंकराचार्य जी का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर धार्मिक गुरुओं को अपमानित करने का काम कर रही है, जिसका विरोध आम जनता कर रही है. उन्होंने डिप्टी सीएम के बयानों का जिक्र करते हुए इसे महापाप की श्रेणी में रखा.

AI तकनीक और बुनियादी ढांचे पर उठाए सवाल: अखिलेश यादव ने सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विजन को पूरी तरह खोखला करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में AI के लिए न तो कोई इकोसिस्टम तैयार किया गया है और न ही आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर. आयोजन में दिखाई गई चीजों को नकली बताते हुए उन्होंने कहा कि जब आप विदेश से बना हुआ रोबोट लाकर प्रदर्शन करते हैं और उसे स्वदेशी विकास के रूप में पेश करते हैं, तो जनता और विशेषज्ञों में नाराजगी होना स्वाभाविक है. उनके अनुसार, बिना तैयारी के किए गए ये आयोजन केवल दिखावा मात्र हैं.

अखिलेश यादव ने बताया कि दिल्ली जैसे संवेदनशील स्थान पर AI कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में जो चूक हुई, वह भाजपा सरकार के सिक्योरिटी फेलियर का जीता-जागता प्रमाण है. उन्होंने कहा कि जहां पूरी दुनिया से डेलीगेट्स आए हों, वहां ऐसी लापरवाही अक्षम्य है.

कानपुर: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर राजनीतिक हमला बोला. सुरक्षा से लेकर तकनीक और धर्म से लेकर कानून व्यवस्था तक, हर मोर्चे पर सरकार को विफल बताया.

हिंदुत्व और कागजों की राजनीति पर कटाक्ष: NRC और नागरिकता के मुद्दे पर बोलते हुए सपा प्रमुख ने एक नई बहस छेड़ दी. उन्होंने कहा कि जो भाजपा पहले मुसलमानों के कागज चेक करने और डिटेंशन सेंटर बनाने की धमकी देती थी, आज उसकी नीतियों के कारण सबसे ज्यादा हिंदू भाई अपने कागज ढूंढने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह वोटर है, और वोटर है तो नागरिक है. उनके अनुसार, वर्तमान में जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित और परेशान हिंदू समाज के लोग ही हो रहे हैं.

कानून व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई पर निशाना: प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यहां लॉ अलग दिशा में चल रहा है और ऑर्डर अलग दिशा में. उन्होंने अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बिना किसी नोटिस के लोगों के मकान और दीवारें तोड़ी जा रही हैं, जबकि भाजपा से जुड़े लोगों को अवैध निर्माण की पूरी आजादी है. उन्होंने कानपुर के ही एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि कैसे एक ब्राह्मण परिवार की माँ-बेटी बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जिंदा जल गई थीं और सरकार ने केवल खोखले आश्वासन दिए थे.

कानपुर का औद्योगिक पुनरुद्धार और भविष्य का विजन: कानपुर के विकास पर चर्चा करते हुए अखिलेश यादव ने शहर को पुनः इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी बातों के बजाय धरातल पर काम होना चाहिए. उन्होंने वादा किया कि समाजवादी सरकार आने पर कानपुर की बंद पड़ी मिलों को चलाया जाएगा, बिजली सस्ती की जाएगी और सड़कों को ट्रैफिक जाम व आवारा पशुओं से मुक्त कराया जाएगा.

गंगा सफाई और सौंदर्यीकरण का वादा: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने गंगा की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि आज भी मां गंगा मैली ही बह रही है. समाजवादी सरकार बनने पर न केवल गंगा की वास्तविक सफाई सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि कानपुर को वर्ल्ड क्लास और एस्थेटिकली सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर शहर बनाया जाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री के विदेशी दौरों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वाराणसी को क्योटो बनाने का वादा करने वाले अब टोक्यो घूम रहे हैं, जबकि कानपुर को शायद वे लास वेगास या सिंगापुर बनाने का सपना दिखा रहे हैं.

विभिन्न वर्गों के अपमान और दमन का आरोप: अखिलेश यादव ने सरकार को राष्ट्रभक्ति के पैमाने पर घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने समाज के हर वर्ग को प्रताड़ित किया है. उन्होंने कहा कि चाहे सीमा पर रक्षा करने वाले फौजी हों, अन्नदाता किसान हों, या पूजनीय शंकराचार्य—भाजपा सरकार ने सबको अपमानित किया है. बुलडोजर के जरिए गरीबों के घर जलाना और गाड़ियां पलटना इस सरकार की कार्यशैली बन चुकी है, जिसे जनता देख रही है.

