कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव; कानून व्यवस्था, जाम और करप्शन को लेकर बीजेपी को घेरा

कानपुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम के दौरान कानपुर पहुंचे. उन्होंने योगी सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था और आर्थिक दावों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 'हथेली गरम और पुलिस नरम' का खेल चल रहा है. इस कारण अपराधी बच रहे हैं और न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सीएम सनातनी होने की डिग्री कहां से लाए: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिभाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी वही है, जिसे कुर्सी का मोह न हो. जो क्रोध से मुक्त हो. कपड़े पहनने से कोई सनातनी नहीं हो जाता. आपने सनातनी होने की डिग्री कहां से ली. प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मुख्यमंत्री को डर है. कानपुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Video Credit: ETV Bharat) मेक इन इंडिया कहां है: अखिलेश यादव ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर जैसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. भाजपा कमजोर होती है, तब वह सांप्रदायिकता का रास्ता चुनती है. राफेल और ब्रह्मोस जैसे रक्षा सौदों पर सरकार को घेरते हुए सपा प्रमुख ने पूछा कि जब सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, तो मेक इन इंडिया कहां है. चीन से मुकाबला कैसे करेंगे: सपा अध्यक्ष ने कहा कि बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर में सुतली बम तक नहीं बन रहा और आप चीन से मुकाबला करने की बात करते हैं. सरकार अमेरिका के दबाव में है और अब गाय-भैंसों का चारा भी अमेरिका से आयात करने की तैयारी है. कानपुर के 'पल्सेस रिसर्च इंस्टिट्यूट' और 'ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टिट्यूट' की अनदेखी पर भी सवाल उठाए.