कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव; कानून व्यवस्था, जाम और करप्शन को लेकर बीजेपी को घेरा
शुक्रवार को कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था और आर्थिक दावों को लेकर आड़े हाथों लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 9:19 PM IST
कानपुर: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम के दौरान कानपुर पहुंचे. उन्होंने योगी सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था और आर्थिक दावों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 'हथेली गरम और पुलिस नरम' का खेल चल रहा है. इस कारण अपराधी बच रहे हैं और न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
सीएम सनातनी होने की डिग्री कहां से लाए: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिभाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी वही है, जिसे कुर्सी का मोह न हो. जो क्रोध से मुक्त हो. कपड़े पहनने से कोई सनातनी नहीं हो जाता. आपने सनातनी होने की डिग्री कहां से ली. प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मुख्यमंत्री को डर है.
मेक इन इंडिया कहां है: अखिलेश यादव ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर जैसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. भाजपा कमजोर होती है, तब वह सांप्रदायिकता का रास्ता चुनती है. राफेल और ब्रह्मोस जैसे रक्षा सौदों पर सरकार को घेरते हुए सपा प्रमुख ने पूछा कि जब सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, तो मेक इन इंडिया कहां है.
चीन से मुकाबला कैसे करेंगे: सपा अध्यक्ष ने कहा कि बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर में सुतली बम तक नहीं बन रहा और आप चीन से मुकाबला करने की बात करते हैं. सरकार अमेरिका के दबाव में है और अब गाय-भैंसों का चारा भी अमेरिका से आयात करने की तैयारी है. कानपुर के 'पल्सेस रिसर्च इंस्टिट्यूट' और 'ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टिट्यूट' की अनदेखी पर भी सवाल उठाए.
शिक्षा और बिजली बेहाल: शिक्षा बजट पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर लगभग 1 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन जमीन पर स्कूल बर्बाद हैं. मुख्यमंत्री को AI की समझ ही नहीं है. बिजली के बिलों और गंगा की सफाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा केवल हेडलाइन मैनेज कर रही है, जबकि किसानों को आलू और धान का सही दाम नहीं मिल रहा है.
गंभीर राजनीतिक चर्चा के बीच अखिलेश यादव का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला. वैलेंटाइन डे के लिए उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह पॉलिटिकल प्रेम का त्योहार है और जो भी उनके साथ आएगा, वे उसे शामिल करेंगे.
सीएम योगी अभी से खुद को पीएम समझ रहे: सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव शुक्रवार देर शाम आगरा एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने वंदे मातरम के मुद्दे पर भाजपा को घेरा. कहा कि भाजपा के अब से लेकर पुराने नेताओं तक का वंदे मातरम से कोई लेना-देना नहीं रहा है. अब ये वंदेमातरम की बात करते हैं.
रामगोपाल ने सीएम योगी के 'हिंदुस्तान का खाएंगे लेकिन वंदेमातरम नहीं गाएंगे' बयान पर पलटवार किया. कहा कि सीएम योगी अभी से अपने आपको प्रधानमंत्री समझने लगे हैं. ये देश के लोगों को कहना था, ये सारे देश की ओर से बोलने लगते हैं.
