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नारी सिर्फ़ सियासी नारा रही : महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बताया बीजेपी की राजनीतिक साज़िश

महिला आरक्षण बिल के विरोध में अखिलेश यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘नारी वंदना’ महिला आरक्षण बिल की मंशा, प्रक्रिया और प्रभाव पर सवाल उठाते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया. अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि तथाकथित महिला आरक्षण बिल के बहाने नारी को सिर्फ एक नारा बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला असुरक्षा, बढ़ते अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसे मुद्दों के चलते महिलाएं बीजेपी से दूरी बना रही हैं. ऐसे में ये बिल वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है. बिल महिला अधिकारों को सीमित करने का प्रयास

सपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि ये बिल महिलाओं के अधिकारों का विस्तार नहीं बल्कि उन्हें सीमित करने का प्रयास है. उनके अनुसार, इस बिल को लेकर उठाए जा रहे सवाल विरोध नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक “सकारात्मक लक्ष्मण रेखा” हैं. सपा प्रमुख ने दावा किया कि ये बिल पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के हितों के खिलाफ है, जो देश की लगभग 95 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं. उन्होंने इसे महिलाओं के बीच विभाजन पैदा करने की साज़िश करार देते हुए कहा कि इससे उनकी सामूहिक शक्ति कमजोर होगी. अखिलेश यादव ने बिल के विरोध में किया पोस्ट (Photo Credit; ETV Bharat) समाज को बांटने वाले अब महिलाओं को बांट रहे वहीं भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनके वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले और बाद में समाज को बांटने का काम किया और अब वही सोच महिलाओं के संदर्भ में भी लागू की जा रही है. उन्होंने इस बिल को “दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज़” बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने संगठनों में महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया, वे राजनीति में भी उन्हें उचित स्थान नहीं देंगे.



OBC महिलाओं को मिले 33 फीसदी आरक्षण पूर्व सीएम ने आंकड़ों के आधार पर भी अपनी आपत्ति जताई. उनका कहना था कि यदि पिछड़े वर्ग की आबादी 66 प्रतिशत मानी जाए तो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत होगी. लेकिन इस बिल में उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये बिल 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने के बजाय उनका हक छीनने का प्रयास है. सपा बिल के नहीं बल्कि शोषणकारी प्रक्रिया के खिलाफ