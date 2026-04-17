नारी सिर्फ़ सियासी नारा रही : महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बताया बीजेपी की राजनीतिक साज़िश
अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को बताया आधी आबादी के खिलाफ. बोले-'पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं के है खिलाफ'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:59 AM IST|
Updated : April 17, 2026 at 12:21 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘नारी वंदना’ महिला आरक्षण बिल की मंशा, प्रक्रिया और प्रभाव पर सवाल उठाते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया. अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि तथाकथित महिला आरक्षण बिल के बहाने नारी को सिर्फ एक नारा बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला असुरक्षा, बढ़ते अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसे मुद्दों के चलते महिलाएं बीजेपी से दूरी बना रही हैं. ऐसे में ये बिल वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है.
बिल महिला अधिकारों को सीमित करने का प्रयास
सपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि ये बिल महिलाओं के अधिकारों का विस्तार नहीं बल्कि उन्हें सीमित करने का प्रयास है. उनके अनुसार, इस बिल को लेकर उठाए जा रहे सवाल विरोध नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक “सकारात्मक लक्ष्मण रेखा” हैं. सपा प्रमुख ने दावा किया कि ये बिल पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के हितों के खिलाफ है, जो देश की लगभग 95 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं. उन्होंने इसे महिलाओं के बीच विभाजन पैदा करने की साज़िश करार देते हुए कहा कि इससे उनकी सामूहिक शक्ति कमजोर होगी.
समाज को बांटने वाले अब महिलाओं को बांट रहे
वहीं भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनके वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले और बाद में समाज को बांटने का काम किया और अब वही सोच महिलाओं के संदर्भ में भी लागू की जा रही है. उन्होंने इस बिल को “दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज़” बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने संगठनों में महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया, वे राजनीति में भी उन्हें उचित स्थान नहीं देंगे.
OBC महिलाओं को मिले 33 फीसदी आरक्षण
पूर्व सीएम ने आंकड़ों के आधार पर भी अपनी आपत्ति जताई. उनका कहना था कि यदि पिछड़े वर्ग की आबादी 66 प्रतिशत मानी जाए तो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत होगी. लेकिन इस बिल में उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये बिल 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने के बजाय उनका हक छीनने का प्रयास है.
सपा बिल के नहीं बल्कि शोषणकारी प्रक्रिया के खिलाफ
अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि वे बिल के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उसकी “शोषणकारी प्रक्रिया” के खिलाफ हैं. उनके अनुसार, यदि सरकार की मंशा साफ होती तो इस पर सवाल नहीं उठते. उन्होंने इसे जल्दबाज़ी में लाया गया कदम बताया, जिसमें पर्याप्त तैयारी और पारदर्शिता का अभाव है.
2011 नहीं 2026 की जनगणना हो आधार
जनगणना के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का आधार सही जनसंख्या आंकड़े होने चाहिए, लेकिन 2011 के पुराने आंकड़ों पर आधारित व्यवस्था उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर नई जनगणना और जातिवार आंकड़ों से बच रही है, ताकि आरक्षण के वास्तविक लाभ से वंचित वर्गों को दूर रखा जा सके. वहीं अपने पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक इसकी प्रक्रिया में सुधार नहीं किया जाता और सभी वर्गों की महिलाओं के अधिकारों को समान रूप से सुनिश्चित नहीं किया जाता.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बताया ऐतिहासिक
कन्नौज: योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये अधिनियम देश की आधी आबादी को लोकतंत्र के केंद्र में स्थापित करने का सशक्त माध्यम बनेगा. असीम अरुण ने ये बातें गुरुवार को जिले की मंडी समिति प्रांगण में बीजेपी की ओर से आयोजित विधानसभा स्तरीय महिला सम्मेलन में कही. कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई.
मंत्री असीम अरुण ने कहा कि पीएम योगी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति निर्माण की भागीदार बनाने की दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ये विधेयक महिलाओं को विधानसभाओं और लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा, जिससे निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी और समाज के समग्र विकास को नई गति मिलेगी.
यह भी पढ़ें : भारतीय लोकतंत्र के आंगन में 'आधी आबादी' का नया भोर : नारी शक्ति वंदन अधिनियम