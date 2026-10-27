UP Election 2027: चुनाव से पहले सपा का बढ़ा कुनबा, पूर्व MLA और पूर्व IAS समेत कई दिग्गजों ने थामा अखिलेश का हाथ
पढ़िए संवाददाता खुर्शीद अहमद खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 1:41 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सोमवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की सदस्यता नेताओं ने ली. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अलग-अलग जिलों से आए कई नेताओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.
कौन-कौन हुए शामिल: पार्टी में शामिल होने वालों में बदायूं के बिसौली से कुशाग्र सागर, दारा सिंह प्रजापति, पूर्व विधायक अजय कुमार, वाराणसी से चंद्र मिश्रा, शाहजहांपुर से प्रदीप पांडेय, सौरभ सिंह, तिलहर से राम सिंह, गौतम गौरव सागर, पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर पासी, अनिल कुमार पाल और पूर्व जिला पंचायत सदस्य माणिक चंद शामिल रहे. इसके अलावा अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर लौटीं प्रोफेसर शबीना परवीन और मुरादाबाद के आदित्य शर्मा ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.
PDA समाज का बढ़ रहा कुनबा: इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि PDA समाज का काफिला लगातार बढ़ रहा है. पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि यही लोग 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाएंगे.
चुनाव अब जब करीब आ गया है, बहुत समय नहीं बचा है. आज के साथियों की ज्वाइनिंग से पूरब भी हिल गया और पश्चिम भी हिल गया है. भविष्य में गरीबों को सुविधा देने का काम करेंगे, गरीबों को घर देने का काम करेंगे.- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप: अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेराफेरी और धांधली की शिकायतें अभी भी सामने आ रही हैं. एक ही मतदाता का नाम कई जिलों में दर्ज होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी मतदाता का नाम दो या तीन जगह दर्ज न हो.
आज पीडीए समाज के दो बड़े आंदोलनकारी स्तंभों व उनके संग उनके समाजों और संगठनों ने हमसे जुड़कर ‘पीडीए आंदोलन’ को और भी मजबूत कर दिया है। इन दोनों के साथ आने से पीडीए की जीत और बड़ी होगी और ‘सामाजिक न्याय का राज’ लाने का हमारा सकंल्प और भी दृढ़ होगा। पूर्व आईएएस अधिकारी श्री राम बहादुर जी व उनके सामाजिक आंदोलन ‘डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच’ से जुड़े लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राम बहादुर जी के नाम के महत्व के लिए मैं कहना चाहूँगा: जिसके साथ राम, उसका बने काम! श्री दारा सिंह प्रजापति जी के संग तो लगता है पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही हमारे साथ आ गया है। आज से पश्चिम के भाजपाइयों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। प्रजापति जी का प्रभाव पश्चिम के हर ज़िले में है। वो अपने समाज के साथ-साथ अन्य समाजों के भी प्रतिष्ठित व प्रतिबद्ध प्रतिनिधि हैं। जिनके लिए मेरा कहना है : जिसके साथ दारा, वो जीते अखाड़ा! आज हमसे जुड़े हर समाज के अन्य नेताओं को भी हम मान-सम्मान और स्थान देकर, उनके संघर्ष को नई पहचान देंगे।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 26, 2026
वोटर लिस्ट में हेराफेरी, धांधली, मतदाता के साथ खिलवाड़ अभी भी नहीं रुक रहा. एक नाम और कई जिलों में एंट्री, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोट डबल, ट्रिपल न बने.- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
पंचायत चुनाव पर क्या कहा: सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव नहीं होने दिए, क्योंकि ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र के मतदाताओं को पहचानते हैं. उन्होंने आशंका जताई कि आगामी चुनाव में धांधली की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है. अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की मांग करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के माध्यम से कथित तौर पर चल रही वोट फिक्सिंग समाप्त होनी चाहिए.
हिंदुस्तानियत बचेगी तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, हिंदुस्तानियत बचेगी तो हमारा संविधान बचेगा. जो सरकार सवालों से डरती है, वह हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करती है.- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
विशेष योजना का वादा: अखिलेश यादव ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर अवकाश घोषित करने और बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करने का भी वादा किया. उन्होंने कहा मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार में आने वाले समय में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर अवकाश होगा. जयंती का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर मनाने का काम भी होगा. सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणापत्र में उनके लिए विशेष योजना शामिल की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा.
नये सदस्यों की हुंकार: सीतापुर के चंद्र कुमार मिश्रा उर्फ बापू ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि सीतापुर की जनता ने उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित किया. जिसके बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. चंद्र कुमार मिश्रा ने कहा, अखिलेश यादव तय करेंगे कि हमें पार्टी में किस तरीके से काम करना है. टिकट देना या नहीं देना उनका काम है. पार्टी में जिम्मेदारी देना भी उनका काम है. हमने पार्टी की सदस्यता ली है.
वह हमेशा जनता के बीच रहते हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा उन्हें अच्छी लगी. इसी वजह से उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ पार्टी का दामन थामा है. 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सफाई करेंगे.- चंद्र कुमार मिश्रा उर्फ बापू, सपा की सदस्यता लेने वाले नेता
पूर्व आईएएस करेंगे साइकिल की सवारी: पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर पासी ने भी अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा और सोच से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया. चुनाव लड़ने के सवाल पर राम बहादुर पासी ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में अखिलेश यादव से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने कहा, अभी हम सिर्फ पार्टी के सदस्य बने हैं क्षेत्र में जाएंगे, समाज के बीच जाएंगे और काम करेंगे. समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे. पूर्व आईएएस अधिकारी ने दिव्या मित्तल के इस्तीफे और उनके राजनीतिक सफर को लेकर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति स्वतंत्र है. उन्होंने कहा कि दिव्या मित्तल को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है.
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