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UP Election 2027: चुनाव से पहले सपा का बढ़ा कुनबा, पूर्व MLA और पूर्व IAS समेत कई दिग्गजों ने थामा अखिलेश का हाथ

कई दिग्गजों ने थामा अखिलेश का हाथ ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सोमवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की सदस्यता नेताओं ने ली. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अलग-अलग जिलों से आए कई नेताओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.





UP Election 2027 (Video Credit: ETV Bharat) कौन-कौन हुए शामिल: पार्टी में शामिल होने वालों में बदायूं के बिसौली से कुशाग्र सागर, दारा सिंह प्रजापति, पूर्व विधायक अजय कुमार, वाराणसी से चंद्र मिश्रा, शाहजहांपुर से प्रदीप पांडेय, सौरभ सिंह, तिलहर से राम सिंह, गौतम गौरव सागर, पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर पासी, अनिल कुमार पाल और पूर्व जिला पंचायत सदस्य माणिक चंद शामिल रहे. इसके अलावा अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर लौटीं प्रोफेसर शबीना परवीन और मुरादाबाद के आदित्य शर्मा ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.