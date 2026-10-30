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सपा का मास्टरस्ट्रोक: वाराणसी में PDA व्यापारी सम्मेलन, सरकार बनने पर व्यापारियों को 20 लाख का बीमा देने का वादा

अखिलेश यादव की रणनीति से बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन? ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी व्यापारियों को अपने पाले में लाने के लिए प्रदेशभर में पीडीए व्यापारी सम्मेलन कर रही है. जुलाई से शुरू हुए इन सम्मेलनों का आखिरी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ. यहां 2,000 से ज्यादा व्यापारियों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं पार्टी के नेताओं के सामने रखीं.

वाराणसी में हुआ पीडीए व्यापारी सम्मेलन का आखिरी कार्यक्रम: समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की योजना के तहत यह अभियान शुरू किया गया था. इसका मकसद व्यापारियों और वैश्य समाज को पार्टी से जोड़ना है. इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों और 18 मंडलों में पीडीए व्यापारी मंडलीय और जिला सम्मेलन किए गए. वाराणसी में इस अभियान का 18वां और अंतिम मंडलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें सांसद राजीव राय भी शामिल हुए.

समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल. (Video Credit: ETV Bharat) छोटे व्यापारियों की समस्याओं और सरकारी नीतियों पर चर्चा: सम्मेलन में भाजपा सरकार की नीतियों और छोटे दुकानदारों के सामने आ रही परेशानियों पर चर्चा हुई. प्रदीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापारियों से कई वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी समस्याएं कम नहीं हुई हैं. व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने के लिए बेहतर सुविधाओं और भरोसेमंद माहौल की जरूरत है, जो उन्हें नहीं मिल रहा है. सपा सरकार बनने पर व्यापारी आयोग बनाने का वादा: प्रदीप जायसवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी व्यापारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाती रहेगी. उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा की सरकार बनने पर व्यापारियों के हित में कानून बनाकर उनकी मांगों पर काम किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार बनने पर सबसे पहले व्यापारी आयोग का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी रखा गया है. व्यापारी आयोग का गठन, बीमा राशि दोगुनी और बिना ब्याज लोन देने पर मंथन. (Photo Credit: ETV Bharat)