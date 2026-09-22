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शाहजहांपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा- "SIR के बहाने फर्जी वोटर बढ़ाना चाहती है बीजेपी"

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने संविधान रक्षा और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे उठाए. ( Photo Credit: ETV Bharat )