शाहजहांपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा- "SIR के बहाने फर्जी वोटर बढ़ाना चाहती है बीजेपी"
शाहजहांपुर के पुवायां में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने पीडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 9:44 PM IST
शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने पीडीए सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. शाहजहांपुर की पुवायां विधानसभा में पीडीए सम्मेलन था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल दोपहर तीन बजे पहुंचे. यहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया.
2027 में 2012 का इतिहास दोहराने का दावा: उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुवायां विधानसभा के लोग 2027 में 2012 का इतिहास दोहराना चाहते हैं. सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है. वे पिछले चुनावी नतीजों को और बेहतर बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य यहां से सपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताना है.
एसआईआर के बहाने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप: पाल ने कहा कि एसआईआर का मतलब है कि बीजेपी के लोग वोटर लिस्ट से पीडीए के मतदाताओं के नाम हटाना चाहते हैं. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर का काम बहुत सावधानी से किया है. जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा जगह थे, उन्हें हटाकर एक जगह किया गया है. पुवायां पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर सीधा सियासी हमला बोला.
संविधान की रक्षा और गठबंधन की मजबूती पर ज़ोर: उन्होंने बीजेपी पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया. इसके साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की मजबूती को दोहराते हुए उन्होंने चुनाव आयोग के स्पेशल एरिया रिवीजन पर सवाल खड़े किए. उन्होंने इसे बीजेपी की ओर से फर्जी वोटर बढ़ाने की साजिश बताया. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे.
फर्जी मतदाताओं के खिलाफ मैदान में उतरेगी सपा: उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, जिसे समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस के साथ गठबंधन पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों दलों का साथ मजबूती से जारी रहेगा. सपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि स्पेशल एरिया रिवीजन से फर्जी वोटरों के नाम जोड़कर फायदा उठाने की कोशिश है. उन्होंने चेतावनी दी कि सपा इसके खिलाफ पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी.
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