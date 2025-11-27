ETV Bharat / state

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरा एसआईआर फार्म; भाजपा पर लगाये गंभीर आरोप, बोले- सब अपना-अपना SIR कराएं...

उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी की ओर से मृतक आश्रितों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरा एसआईआर फार्म
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरा एसआईआर फार्म (Photo credit: X account)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 10:20 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 10:46 PM IST

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को एसआईआर फॉर्म भरा. इस दौरान उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट X पर लिखा कि "सब अपना-अपना SIR कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें. उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी की ओर से मृतक बीएलओ के आश्रितों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

पार्टी कार्यालय से जारी बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बीएलओ भाई-बहनों पर जिस तरह का मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वह बेहद निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और घोर आपत्तिजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज ने तरह-तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें. जो पूरे नहीं हो सकते ऐसे असंभव लक्ष्य देकर, बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ये सब अपने “चुनावी महाघोटाले” के लिए कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं, वे इस सियासी घपलेबाजी की कीमत क्यों चुकाएं?

उन्होंने देशभर के कर्मचारियों से इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर बीएलओ के साथ खड़ी है और सभी बीएलओ से अपील है कि वे किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे उनका परिवार प्रभावित हो. उन्होंने कहा कि किसी भी गलती के लिए बीएलओ को ज़िम्मेदार ठहराना किसी भी हाल में न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की नाकामी के कारण बीएलओ की जानें जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है और मतदाता का सम्मान होना चाहिए, न कि उसे एसआईआर जैसी परेशान करने वाली प्रक्रिया में फंसाकर अपमानित किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट के अधिकार को खत्म करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के वोट कटने की आशंका है. पीडीए से घबराई भाजपा सरकार तरह-तरह की साजिशें रच रही है.

उन्होंने भाजपा सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में सरकार यह मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी न तो व्यवस्था सुधारी जाएगी और न ही कोई मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने चुनाव आयोग से मृतक बीएलओ के आश्रितों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की सीधी अपील की. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी की ओर से मृतक आश्रितों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

Last Updated : November 27, 2025 at 10:46 PM IST

संपादक की पसंद

