'दालमंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है'; अखिलेश यादव बोले- सरकार के फैसले की वजह से व्यापारियों पर आया संकट

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता की. सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बनारस के दालमंडी के हजारों व्यापारी आज अपनी रोजी-रोटी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि दालमंडी पर लिया गया निर्णय धरोहर संरक्षण नहीं, राजनीतिक दुश्मनी का परिणाम है.







सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दालमंडी के हजारों व्यापारी परेशान हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी सरकार ने जब भी विकास के प्रोजेक्ट बनाए, स्थानीयों की आजीविका को प्राथमिकता दी, लेकिन मौजूदा सरकार उनकी अनदेखी कर रही है. उन्होंने कहा कि दालमंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है. उन्होंने कहा कि दालमंडी के व्यापारियों पर पिछले कई सालों से सरकार के फैसले की वजह से संकट आया है.





बनारस को 'क्योटो' बनाने का वादा कहां गया? : अखिलेश ने पीएम के ‘क्योटो मॉडल’ पर भी सवाल उठाए और कहा कि बनारस को 'क्योटो' बनाने की बात हुई थी, लेकिन आज बनारस की हालत किसी से छिपी नहीं है. 'क्योटो' एक ऐसा शहर है, जहां धरोहरों को बचाया गया, तोड़ा नहीं गया।. बनारस में तो धरोहरें और बाजार दोनों खतरे में हैं.





उन्होंने आरोप लगाया कि चौड़ीकरण के नाम पर अधिकारियों के जरिए व्यापारियों को डराया-धमकाया जा रहा है. उन्होंने मेरठ और अकबरनगर का संदर्भ देते हुए कहा कि इसी तरह अन्य शहरों में भी बाज़ारों को ‘ध्वस्त’ कर दिया गया और लोगों की आजीविका पर प्रहार किया गया.



