'दालमंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है'; अखिलेश यादव बोले- सरकार के फैसले की वजह से व्यापारियों पर आया संकट
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 3:48 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता की. सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बनारस के दालमंडी के हजारों व्यापारी आज अपनी रोजी-रोटी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि दालमंडी पर लिया गया निर्णय धरोहर संरक्षण नहीं, राजनीतिक दुश्मनी का परिणाम है.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दालमंडी के हजारों व्यापारी परेशान हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी सरकार ने जब भी विकास के प्रोजेक्ट बनाए, स्थानीयों की आजीविका को प्राथमिकता दी, लेकिन मौजूदा सरकार उनकी अनदेखी कर रही है. उन्होंने कहा कि दालमंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है. उन्होंने कहा कि दालमंडी के व्यापारियों पर पिछले कई सालों से सरकार के फैसले की वजह से संकट आया है.
" दालमंडी के व्यापारियों पर पिछले कई सालों से सरकार के फैसले की वजह से संकट आया है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 21, 2025
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
बनारस को 'क्योटो' बनाने का वादा कहां गया? : अखिलेश ने पीएम के ‘क्योटो मॉडल’ पर भी सवाल उठाए और कहा कि बनारस को 'क्योटो' बनाने की बात हुई थी, लेकिन आज बनारस की हालत किसी से छिपी नहीं है. 'क्योटो' एक ऐसा शहर है, जहां धरोहरों को बचाया गया, तोड़ा नहीं गया।. बनारस में तो धरोहरें और बाजार दोनों खतरे में हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि चौड़ीकरण के नाम पर अधिकारियों के जरिए व्यापारियों को डराया-धमकाया जा रहा है. उन्होंने मेरठ और अकबरनगर का संदर्भ देते हुए कहा कि इसी तरह अन्य शहरों में भी बाज़ारों को ‘ध्वस्त’ कर दिया गया और लोगों की आजीविका पर प्रहार किया गया.
" अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रुल का रास्ता अपना रहे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 21, 2025
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की योजनाओं के बावजूद यह नदी धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी सरकार ने वाराणसी मेट्रो के लिए 50 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे रोक दिया. अखिलेश ने कहा कि यदि 2027 में सपा की सरकार बनी, तो बनारस में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी.
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दालमंडी के पोलिंग बूथ पर भाजपा को हर बार हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए अब उसी क्षेत्र के व्यापारियों को ‘सजा’ दी जा रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दालमंडी व्यापारियों ने भी सरकार से आग्रह किया कि चौड़ीकरण का फैसला वापस लिया जाए.
" भाजपा दालमंडी वालों को दाल की तरह गले नहीं, उनको संरक्षण दे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 21, 2025
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
उन्होंने कहा कि दालमंडी बनारस का सदियों पुराना और प्रसिद्ध बाजार है यह हजारों परिवारों की आजीविका का केंद्र है. उन्हें लोहता या अन्य क्षेत्रों में भेजने की योजना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि वहां ग्राहक नहीं आते.
उन्होंने मांग की है कि इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाए और दालमंडी की दुकानें न तोड़ी जाएं. अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ दालमंडी व्यापारियों के संघर्ष में साथ खड़ी है.
