"...गरीब को गंभीर बीमारी में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा", अखिलेश यादव का BJP सरकार पर निशाना
समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अखिलेश यादव ने लगाए आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 4:39 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जुबानी हमला बोला. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में शामिल हुए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए आभार जताया.
"भविष्य में समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लाएगी कि गरीब कोगंभीर बीमारी में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 29, 2026
• माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/HfbMW9JVLc
अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) से जुड़ी राजनीति से विरोधी दल बौखलाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब धैर्य और अनुशासन है. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी "पीडीए" के नाम से ही असहज हो जाते हैं और चुनाव के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अलग तरह की बातें फैलाई जा रही हैं.
इसी क्रम में उन्होंने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अरुण कुमार का आभार जताया और कहा कि इस किताब से पीडीए समाज की पुरानी और मौजूदा स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी.
" jpnic समाजवादियों के लिए एक इमोशनल जगह है, जय प्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आवाहन किया था और उस समय देश में राजनैतिक बदलाव आया था।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 29, 2026
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प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्रित रहा. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग ही वेंटीलेटर पर है. उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ के भी हजारों पद खाली हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जिस जमीन पर समाजवादी सरकार के कार्यकाल में एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली की स्थापना हुई थी.
उन्होंने आरोप लगाया कि आगरा और प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्वास्थ्य केंद्रों की हालत खराब है. उन्होंने सीतापुर, पीलीभीत, अयोध्या, बस्ती और कौशांबी में चिकित्सा उपकरणों की कमी का भी उल्लेख किया.
" न कभी तानाशाही चली थी, न दानाशाही चलेगी।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 29, 2026
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उन्होंने दावा किया कि "भविष्य में समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लाएगी कि गरीब को गंभीर बीमारी में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा." उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी सरकार गरीबों को मुफ्त सुविधा देगी.
अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा के सरकारी दावे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई जगह न तो समुचित इंतजाम थे और न ही महिलाओं को मुफ्त बस सेवा मिल पाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.
" ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग ही वेंटीलेटर पर है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 29, 2026
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उन्होंने कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या का जिक्र किया, जिसमें परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं. उन्होंने पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच और श्रावस्ती में हुई कुछ अन्य घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने खेलों के क्षेत्र में पहले भी उल्लेखनीय काम किया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने पर खिलाड़ियों के साथ बैठकर उनके लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा. शनिवार को पीलीभीत से पूर्व विधायक व मंत्री हेमराज वर्मा, डॉ. अब्दुल मन्नान भी अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए.
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