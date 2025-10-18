'भेदभाव का झगड़ा हजारों साल पुराना'; अखिलेश यादव बोले- बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे
समाजवादी पार्टी मुख्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस काॅन्फेंस की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 5:11 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी मुख्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस काॅन्फेंस की. इस दौरान उन्होंने धनतेरस एवं दीपावली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग समाजवादी विचारधारा एवं पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) मॉडल से जुड़ रहे हैं.
" बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। pda , लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारे साथी समाजवादी आंदोलन से जुड़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 18, 2025
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/Jpo1kPXtgh
उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक गठजोड़ नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का सामाजिक आंदोलन है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भेदभाव का झगड़ा हजारों साल पुराना है, जिसके साथ अन्याय होता है वह एक साझा पीड़ा से जुड़ा व्यक्ति बन जाता है. उन्होंने कहा कि शिक्षा सहित किसी भी क्षेत्र में भेदभाव स्वीकार्य नहीं हो सकता. हमारी प्रतिबद्धता है कि पीडीए सरकार बनाकर सामाजिक न्याय को मूर्त रूप दिया जाएगा, तभी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का दर्द दूर होगा.
उन्होंने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर केवल कागजी फुलझड़ियां छोड़ी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि जब बिजली उत्पादन ही नहीं किया गया तो रोशनी कहां से आएगी? उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विकास के बजाय विभाजन की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं. बिहार की जनता सांप्रदायिक विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं करेगी.
" हमारी कोशिश होगी कि pda सरकार बनाकर सामाजिक न्याय की स्थापना करे तभी pda परिवार के दुःख दर्द दूर होंगे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 18, 2025
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/ay39M0Ntz7
अवैध निर्माण और बुलडोजर राजनीति को लेकर भी अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अवैध निर्माण भाजपा शासनकाल में हुआ है और उसमें सत्तारूढ़ दल के लोग सीधे तौर पर शामिल हैं. समाजवादी पार्टी बुल और बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ है.
" समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ दिये खरीद लेंगे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 18, 2025
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/rtWaBWZ0Wx
दीपावली को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर प्रदेश में एक करोड़ दीये खरीदे जाएंगे, जिससे स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा. अखिलेश यादव ने कहा कि यह समय सत्ता परिवर्तन का नहीं, समाज परिवर्तन का है और पीडीए इसी परिवर्तन की नींव बनेगा.
यह भी पढ़ें : यूपी विधान परिषद शिक्षक-स्नातक चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए उम्मीदवार, जानिए कौन-कौन हैं?