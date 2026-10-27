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पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप सपा में शामिल; अखिलेश यादव बोले- "हमें प्रिपेड पार्टियों से भी सावधान रहना पड़ेगा..."

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेसवार्ता. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ/बरेली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, भाजपा सरकार और मीडिया पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. अखिलेश यादव ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं को राजनीतिक सम्मान और उचित स्थान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें प्रिपेड पार्टियों से भी सावधान रहना पड़ेगा, उन दलों से भी सावधान रहना पड़ेगा, जिनका ओटीपी कहीं और से आता है.





अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और मतदाताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब शिक्षकों की भर्ती और ई-टेंडर जैसी प्रक्रियाओं में बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का सदस्य बनने वाले व्यक्ति का वोट बन जाता है और उसे भारत का नागरिक भी मान लिया जाता है.

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में भी गड़बड़ी की जा रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बूथों पर वोट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा के बूथों पर वोट कम रखे जा रहे हैं. उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि दो ईवीएम लगाकर भाजपा के वोट जल्दी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है.



भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप की बेटी चुनाव जीतेगी. धर्मेंद्र कश्यप को इतना सम्मान देंगे कि वह कहीं नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप और आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अन्य नेताओं को राजनीतिक सम्मान और राजनीतिक स्थान देने में पार्टी पीछे नहीं हटेगी. पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी. अखिलेश यादव ने कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रीपेड पार्टियों से भी सावधान रहना होगा. उन्होंने कहा कि ऐसे दलों और नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है, जिनका ओटीपी कहीं और से आता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल ही नहीं, बल्कि उनके माइक भी दूसरे दलों के हो गए हैं और वे लाउडस्पीकर बनकर काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "माइक और लाउडस्पीकर किसी और का बनकर आए हैं. सच्चाई यह है कि डोरी खत्म, खेल खत्म." अखिलेश यादव ने इस टिप्पणी के जरिए राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कुछ कैमरे ऐसे हैं, जो लाल रंग को भी भगवा दिखा देते हैं. उन्होंने कहा कि "एन" का मतलब नकारात्मक लोग हैं, इसलिए उनका नाम भी एन से शुरू हो रहा है.