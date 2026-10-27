पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप सपा में शामिल; अखिलेश यादव बोले- "हमें प्रिपेड पार्टियों से भी सावधान रहना पड़ेगा..."
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:24 PM IST
लखनऊ/बरेली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, भाजपा सरकार और मीडिया पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. अखिलेश यादव ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं को राजनीतिक सम्मान और उचित स्थान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें प्रिपेड पार्टियों से भी सावधान रहना पड़ेगा, उन दलों से भी सावधान रहना पड़ेगा, जिनका ओटीपी कहीं और से आता है.
"हमें प्रिपेड पार्टियों से भी सावधान रहना पड़ेगा, उन दलों से भी सावधान रहना पड़ेगा जिनका ओटीपी कहीं और से आता है।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/hgemV5RjUv— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 27, 2026
अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और मतदाताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब शिक्षकों की भर्ती और ई-टेंडर जैसी प्रक्रियाओं में बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का सदस्य बनने वाले व्यक्ति का वोट बन जाता है और उसे भारत का नागरिक भी मान लिया जाता है.
"धर्मेंद्र कश्यप जी और उनके साथियों का मैं अपनी और समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/lbHjzAfiet— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 27, 2026
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में भी गड़बड़ी की जा रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बूथों पर वोट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा के बूथों पर वोट कम रखे जा रहे हैं. उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि दो ईवीएम लगाकर भाजपा के वोट जल्दी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है.
भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप की बेटी चुनाव जीतेगी. धर्मेंद्र कश्यप को इतना सम्मान देंगे कि वह कहीं नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप और आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अन्य नेताओं को राजनीतिक सम्मान और राजनीतिक स्थान देने में पार्टी पीछे नहीं हटेगी. पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी.
"धर्मेंद्र कश्यप जी के आने से पूरे उत्तर प्रदेश में PDA की और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/xQJo5NOFoY— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 27, 2026
अखिलेश यादव ने कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रीपेड पार्टियों से भी सावधान रहना होगा. उन्होंने कहा कि ऐसे दलों और नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है, जिनका ओटीपी कहीं और से आता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल ही नहीं, बल्कि उनके माइक भी दूसरे दलों के हो गए हैं और वे लाउडस्पीकर बनकर काम कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, "माइक और लाउडस्पीकर किसी और का बनकर आए हैं. सच्चाई यह है कि डोरी खत्म, खेल खत्म." अखिलेश यादव ने इस टिप्पणी के जरिए राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कुछ कैमरे ऐसे हैं, जो लाल रंग को भी भगवा दिखा देते हैं. उन्होंने कहा कि "एन" का मतलब नकारात्मक लोग हैं, इसलिए उनका नाम भी एन से शुरू हो रहा है.
"वोट के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आधार जोड़कर बायोमेट्रिक क्यों नहीं कर रहे आप? - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/Yf7uru8ezp— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 27, 2026
उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है कि बच्चों के लिए पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है और उन्हें अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए खून बेचना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए पढ़ाई की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाई के लिए अपना खून बेचना पड़ रहा है. यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
अखिलेश यादव ने कहा कि अब चुनाव आयोग की नींद खुल गई है. उन्होंने कहा कि यह भी देखना होगा कि कहीं छोटी कार्रवाई के बाद कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं होने वाला, जिसे हम पकड़ न पाएं. उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग से अपील की कि उत्तर प्रदेश समेत जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां मतदाता सूची को दुरुस्त किया जाए.
"मैं भरोसा दिलाता हूं किसान भाइयों को, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 24 घंटे में 162 करोड़ का आपका पेमेंट हो जाएगा।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/JlPjxhZa2x— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 27, 2026
उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल के बीच बरेली के आंवला सीट से भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी बेटी कीर्ति कश्यप के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया. मंगलवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में दोनों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.
इस दौरान पार्टी कार्यालय में धर्मेंद्र कश्यप का जोरदार स्वागत किया गया. धर्मेंद्र कश्यप मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ बरेली से लखनऊ के लिए रवाना हुए थे. समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद धर्मेंद्र कश्यप ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में हालात ठीक नहीं हैं.
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