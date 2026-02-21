झांसी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव; बोले- "2027 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही"
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को झांसी पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 10:58 PM IST
झांसी : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को झांसी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि “उत्तर प्रदेश से ही भाजपा आई थी, उत्तर प्रदेश से भाजपा को बाहर जाना है. 2027 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है.”
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह लिंक रोड नहीं, भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है जो झांसी से लखनऊ तक जोड़ी गई है. उन्होंने दावा किया कि बीते दस वर्षों में प्रदेश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई और पलायन मिला है, जबकि विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हुआ.
सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके.
कुंभ के दौरान शंकराचार्य से जुड़ी घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि माफी मांगने में क्या जाता है? सरकार को शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए. गोरखपुर में बच्चे की मौत के मामले पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रशासनिक संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि केदारनाथ आपदा के बाद जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए केदारेश्वर मंदिर की स्थापना कराई जा रही है. उनका कहना था कि यह आस्था और श्रद्धा का विषय है, राजनीति का नहीं.
