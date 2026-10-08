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"अयोध्या में BJP को नहीं मिल रहा नया प्रत्याशी"; अखिलेश यादव का चैलेंज- "मुख्यमंत्री खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं"

अयोध्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ( Photo credit: ETV Bharat )

अयोध्या : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को अयोध्या पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भागवत कथा में हिस्सा लिया. अयोध्या में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ दल को खुली चुनौती दे डाली. रसूलाबाद में सपा नेता पवन पांडेय की ओर से आयोजित भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि "बड़े-बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही आश्वस्त हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं."

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान (Video credit: ETV Bharat)



इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर जिन अयोध्यावासियों के घर-दुकान उजाड़े गए, उनके साथ भेदभाव और अन्याय हुआ. सपा सरकार बनने पर अयोध्यावासियों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि न किसी के साथ भेदभाव होगा और न ही उसकी दुकान-मकान उजाड़ा जाएगा. अयोध्या के विकास का अधिकतम लाभ स्थानीय लोगों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा.