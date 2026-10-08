"अयोध्या में BJP को नहीं मिल रहा नया प्रत्याशी"; अखिलेश यादव का चैलेंज- "मुख्यमंत्री खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं"
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को अयोध्या पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:44 PM IST
अयोध्या : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को अयोध्या पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भागवत कथा में हिस्सा लिया. अयोध्या में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ दल को खुली चुनौती दे डाली. रसूलाबाद में सपा नेता पवन पांडेय की ओर से आयोजित भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि "बड़े-बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही आश्वस्त हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं."
इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर जिन अयोध्यावासियों के घर-दुकान उजाड़े गए, उनके साथ भेदभाव और अन्याय हुआ. सपा सरकार बनने पर अयोध्यावासियों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि न किसी के साथ भेदभाव होगा और न ही उसकी दुकान-मकान उजाड़ा जाएगा. अयोध्या के विकास का अधिकतम लाभ स्थानीय लोगों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि तीर्थस्थल है. यहां विश्वस्तरीय सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी. महिलाओं के लिए सपा सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए अखिलेश ने कहा कि भविष्य में माताओं-बहनों को हर साल 40 हजार रुपये देने की योजना लागू की जाएगी.
अयोध्या विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा. अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा सर्वे पर सर्वे करा रही है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा को अयोध्या में नया प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस मामले का हिसाब लेगी.
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