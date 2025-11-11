ETV Bharat / state

सपा ने जारी किया 'विजन इंडिया' घोषणा पत्र; अखिलेश यादव बोले- बेंगलुरु से होगी शुरूआत, 2027 चुनाव को लेकर दिया यह बयान

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दौरान उन्होंने ‘विजन इंडिया’ घोषणा पत्र जारी किया. उन्होंने कहा कि विजन इंडिया को लेकर 'न्यू इंडिया' कार्यक्रम को आयोजित करेंगे. उन्होंने कहा कि पहला कार्यक्रम जो हम लोग करने जा रहे हैं वह बेंगलुरु में होगा.

सपा अखिलेश यादव ने कहा कि विजन इंडिया हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा है. यह इनोवेशन, कोलैबोरेशन और प्रोग्रेस का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि ‘प्लान’ के तहत देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसरों की पहचान की जाएगी, ‘डेवलप’ में साझेदारी और समाधान आधारित संवाद को बढ़ावा मिलेगा, जबकि ‘एसेंट’ के तहत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा.





पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार ने हमेशा “विजन और नवाचार” के साथ काम किया है. उन्होंने याद दिलाया कि जब देश में एक्सप्रेसवे की कल्पना भी नहीं थी, तब समाजवादी सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कर ‘रोडमैप टू डेवलपमेंट’ दिया. उन्होंने कहा कि “हमने मेट्रो, स्पोर्ट्स सिटी, स्टेडियम, लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं शुरू कर युवाओं को नई दिशा दी.”





उन्होंने कहा कि "हमने ग्रीन एनर्जी, सोलर पॉलिसी और एलईडी मिशन जैसे कदम उठाए, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आया. सोनभद्र से हमने 50 लाख एलईडी बल्ब अभियान की शुरुआत की थी. उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर हमने सौर ऊर्जा से गांवों को जोड़ने की योजना चलाई, ताकि हर घर को मुफ्त बिजली मिल सके और उन्होंने खुद उसका उद्घाटन भी किया था.”





उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, हेल्थ सेक्टर और कैंसर रिसर्च पर विशेष ध्यान देगी. महिलाओं और बच्चों के पोषण, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता दी जाएगी.



