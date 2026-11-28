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बरेली एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से मिले अखिलेश यादव; बोले- "एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए!"

बरेली एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से मिले अखिलेश यादव ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बरेली में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को चुनावी जीत का मूलमंत्र समझाया. बहजोई में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौटने के बाद बरेली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुके अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन और पार्टी के मेनिफेस्टो को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि हर कार्यकर्ता का लक्ष्य होना चाहिए कि एक भी वोट न कटने पाए और एक भी वोट न बंटने पाए.





अखिलेश यादव ने नेताओं से कहा कि पार्टी के जन-मन का मेनिफेस्टो 2027 अर्थात पीडीए का प्रणपत्र' को आम जनता तक पहुंचाया जाए. इसकी घोषणाओं और योजनाओं को सरल भाषा में लोगों को समझाया जाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि सपा सरकार बनने पर उन्हें क्या लाभ मिलेगा. उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि इन समस्याओं से मुक्ति का रास्ता अपनी पीडीए सरकार बनाना है.