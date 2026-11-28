बरेली एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से मिले अखिलेश यादव; बोले- "एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए!"
उन्होंने बरेली में पार्टी संगठन के अनुशासन की सराहना करते हुए जिलाध्यक्ष और महानगर की तारीफ की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 9:24 PM IST
बरेली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बरेली में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को चुनावी जीत का मूलमंत्र समझाया. बहजोई में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौटने के बाद बरेली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुके अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन और पार्टी के मेनिफेस्टो को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि हर कार्यकर्ता का लक्ष्य होना चाहिए कि एक भी वोट न कटने पाए और एक भी वोट न बंटने पाए.
अखिलेश यादव ने नेताओं से कहा कि पार्टी के जन-मन का मेनिफेस्टो 2027 अर्थात पीडीए का प्रणपत्र' को आम जनता तक पहुंचाया जाए. इसकी घोषणाओं और योजनाओं को सरल भाषा में लोगों को समझाया जाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि सपा सरकार बनने पर उन्हें क्या लाभ मिलेगा. उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि इन समस्याओं से मुक्ति का रास्ता अपनी पीडीए सरकार बनाना है.
सपा प्रमुख ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पीडीए की नई परिभाषा 'पढ़ाई, दवाई और आमदनी' को भी जनता के बीच पहुंचाने को कहा. उन्होंने पीडीए के अर्थ को पीड़ित, दुखी और अपमानित वर्गों से जोड़ते हुए सामाजिक न्याय का संदेश देने पर जोर दिया. महिला कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से महिलाओं के बीच जाकर पार्टी की घोषणाओं को बताने की अपील की. उन्होंने सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये, मोबाइल और पीडीए के उत्थान से जुड़ी योजनाओं का लाभ देने के वादे को प्रमुखता से रखने को कहा. साथ ही युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार संबंधी घोषणाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए.
अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से अपने-अपने बूथ मजबूत करने और विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया. उन्होंने बरेली में पार्टी संगठन के अनुशासन की सराहना करते हुए जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव और महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी की तारीफ की.
इस दौरान विधायक शहजिल इस्लाम, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र कश्यप और प्रवीण सिंह ऐरन समेत कई पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, महानगर पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव और महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी की अगुवाई में नेताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया और उनका अभिवादन स्वीकार किया.
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