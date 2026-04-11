ETV Bharat / state

'दोनों लिस्ट मिलाकर देखेंगे कि करोड़ों वोटों का अंतर क्यों?'; राम गोपाल यादव बोले- पहले जैसी व्यवस्था रहनी चाहिये

जिला कार्यालय पर आयोजित सम्मेलन ( Photo credit: ETV Bharat )