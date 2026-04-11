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'दोनों लिस्ट मिलाकर देखेंगे कि करोड़ों वोटों का अंतर क्यों?'; राम गोपाल यादव बोले- पहले जैसी व्यवस्था रहनी चाहिये

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने जिला कार्यालय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया.

जिला कार्यालय पर आयोजित सम्मेलन
जिला कार्यालय पर आयोजित सम्मेलन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 9:39 PM IST

2 Min Read
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फिरोजाबाद : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव शनिवार को फिरोजाबाद में थे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी के जिला कार्यालय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यह बताकर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायत की भी लिस्ट आ गई है.

उन्होंने कहा कि दोनों को मिलाकर देखेंगे कि करोड़ों वोटों का जो अंतर है वह क्यों है जब एक ही अधिकारी है, एक ही बीएलओ है. उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की उम्र में इसमें भी वोट देते हैं उसमें भी वोट देते हैं. एक ही कलेक्टर है फिर अंतर क्यों है इसका जवाब मांगेंगे कमीशन से.

उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को गरीब बनाकर उनके वोट लेना, इस सिद्धांत पर सरकार काम कर रही है. उन्होंने एनकाउंटर भी सवाल उठाया और कहा कि एक ही स्थान पर एनकाउंटर क्यों होते हैं? उनकी कहानी भी एक जैसी होती है और गोली भी एक ही जगह क्यों लगती है?

बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे नेता वहां पहुंच चुके है. उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी चुनाव हारेगी. उन्होंने सम्मेलन में मौजूद लोगों से आह्वान किया कि यूपी के विधानसभा चुनावों में भी इस सरकार को उखाड़ फेकें और समाजवादी और उनके जो अन्य गठबंधन वाले दल हैं उन्हीं के उम्मीदवारों को जिताएं.

उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी इतनी सीटें न जीतती तो हालात और भी ज्यादा खराब होते. उन्होंने SIR को लेकर भी सरकार और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए. इस मौके पर जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा और एटा के सांसद देवेन्द्र सिंह शाक्य समेत तमाम स्थानीय नेता मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : रामगोपाल यादव बोले; "पेट्रोल-डीजल पर सरकार झूठ बोल रही, चुनाव बाद 50 रुपये तक बढ़ सकते हैं दाम"

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