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सपा में टूट की अफवाह पर भड़के सपा सांसद; लखीमपुर खीरी कोतवाली में दर्ज कराई FIR, जानिये BJP विधायकों को लेकर क्या कहा?

सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:06 PM IST

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लखीमपुर खीरी : सदर कोतवाली में शुक्रवार को सपा के दो सांसद आनंद भदौरिया और उत्कर्ष वर्मा लखीमपुर खीरी कोतवाली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सपा सांसदों के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी. उनका आरोप है कि इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है. इस दौरान दोनों सांसदों ने कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

लखीमपुर खीरी कोतवाली पहुंचे सपा सांसद (Video credit: ETV Bharat)

सांसद आनंद भदौरिया ने आरोप लगाया कि संबंधित चैनल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित वीडियो में समाजवादी पार्टी के 26 सांसदों समेत उनके और सांसद उत्कर्ष वर्मा के बारे में गलत जानकारी दिखाई गई. जिसमें सभी के फोटो लगाकर दिखाया गया है कि सभी 26 सांसद भाजपा में शामिल हो रहे हैं.

उनका कहना था कि इस प्रकार की अफवाह वाली सामग्री से जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है और पार्टी की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है. उन्होंने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि “पहले बिच्छू का मंत्र सीख लें, फिर सांप के बिल में हाथ डालें.” उन्होंने दावा किया कि भाजपा के एक दर्जन से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं और यदि वे चाहें तो कल ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं और उसके बाद राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की गई. इस दौरान उन्होंने भाजपा के कुछ विधायकों पर भी निशाना साधा.



खीरी लोकसभा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा कि प्रदेश में जनता का रुझान तेजी से बदल रहा है. उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में भाजपा का सफाया हो जाएगा. उन्होंने कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के समर्थन से संसद पहुंचे सांसद मजबूती के साथ अपने विचारों पर कायम हैं और जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं.

सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सांसदों द्वारा दी गई तहरीर प्राप्त हो गई है. तहरीर के आधार पर विधिक परीक्षण किया जा रहा है. जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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