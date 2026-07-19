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सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बयान; बोले- "हिम्मत है तो तुर्कों की बनवाई इमारतों को खत्म कर दीजिए"

मेरठ में सपा सांसद ने रविवार को थाना नखासा क्षेत्र स्थित अपने आवास पर प्रेसवार्ता की.

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:23 PM IST

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संभल : समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल दौरे और उनके भाषण पर तीखा पलटवार किया है. सपा सांसद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जब भी संभल या मुरादाबाद आते हैं तो विकास की बजाय सिर्फ "तुर्क" शब्द का जिक्र करते हैं, जबकि जनता रोजगार, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद करती है.

संभल के थाना नखासा क्षेत्र स्थित अपने आवास पर रविवार को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि तुर्कों का इतिहास ठीक से पढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि तुर्कों ने भारत पर शासन करने के साथ-साथ देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया है.

उन्होंने संभल के मौलाना इस्लाम और अब्दुल्ला खान का उदाहरण देते हुए कहा कि वे तुर्क समुदाय से थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. सांसद ने ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक धरोहरों का उल्लेख करते हुए कहा कि बड़ी बड़ी इमारतें तुर्कों ने बनाई हुई हैं. उन्होंने कहा कि आप में हिम्मत है तो उन इमारतों को खत्म कर दीजिए. उनकी पहचान को मिटा नहीं सकते.

सपा सांसद ने कहा कि टोपी हमारी पहचान है. किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी टोपी को कोई उतार सके. हमारी टोपी हमारी शान है. प्रेसवार्ता के दौरान सांसद ने करीब 500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह पहले की गई घोषणाओं को दोहराने जैसा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक होने के कारण इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को लेकर संदेह है. उन्होंने मांग की कि संभल में बड़े अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, उद्योग तथा रोजगार देने वाली परियोजनाएं शुरू की जाएं, ताकि जिले के युवाओं और आम जनता को वास्तविक लाभ मिल सके.



सपा सांसद ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके घर पर आज भी कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई गलत आरोपों के आधार पर की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि यही पैमाना अपनाया जाए तो भाजपा के 70 से 80 प्रतिशत नेताओं के घरों पर भी ऐसी ही कार्रवाई करनी पड़ेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई की जा रही है और वह इससे डरने या झुकने वाले नहीं हैं.



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