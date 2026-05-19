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आगरा में बंद PHC को लेकर CMO और सपा सांसद में तकरार; सांसद ने दी यह चेतावनी

सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने CMO को चेतावनी दी है. 15 दिनों में PHC पर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं तो घेराव होगा.

आगरा में बंद PHC को लेकर CMO और सपा सांसद में तकरार.
आगरा में बंद PHC को लेकर CMO और सपा सांसद में तकरार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 10:55 AM IST

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आगरा: एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित नगला महासिंह में बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर सपा सांसद और CMO में तकरार हो गई. CMO ने कहा कि PHC में चोरी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बंद हैं. स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर डरे हुए हैं. इस पर सपा सांसद और CMO के बीच जमकर तकरार हुई.

सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने CMO को चेतावनी दी है कि 15 दिनों में PHC पर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं की गईं तो सपाईयों के साथ घेराव किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, एत्मादपुर विधानसभा के नगला महासिंह में यूपी सरकार की ओर से करीब दो करोड़ रुपए में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है. यह अभी बंद है.

CMO और सपा सांसद में तकरार. (Video Credit: ETV Bharat)

इसको लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन सोमवार को CMO डॉ. अरुण श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे. CMO कार्यालय में सपा सांसद और CMO की मुलाकात हुई.

सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने CMO से दो करोड़ रुपए की लागत से बने PHC बंद होने की बात कही और कारण पूछा. इस पर CMO डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि वहां लगातार चोरी हो रही थी.

इसलिए, उसे बंद कर दिया है. इस पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि जब PHC के भवन निर्माण कराया था. तब स्थानीय आशंकाओं पर विचार क्यों नहीं किया गया.

PHC यहां पर चल पाएगा या नहीं, इस पर मंथन क्यों नहीं किया गया? चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया. इस पर CMO ने बताया कि चोरों के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं हो पा रही हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है. सपा सांसद ने CMO से पूछा कि चोरों के आगे पुलिस और स्वास्थ्य महकमा नतमस्तक हो गया है.

मुख्यमंत्री का लोकार्पित PHC अब चोरों के कारण बंद है. यह तो बेहद हास्यास्पद मामला लग रहा है. विभाग इस तरह के जवाब देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है. इसके विपरीत कागजों पर विभाग के अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती निरंतर जारी है. भौतिक रूप से केंद्र बंद पड़ा है.

सपा सांसद ने कहा कि तय समय तक सेवाएं बहाल नहीं की गईं तो CMO कार्यालय का घेराव किया जाएगा. इस दौरान सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास, धर्मेंद्र यादव, पुष्पेंद्र शर्मा, रामनरेश यादव, बंटी यादव प्रधान, सुरेश दिवाकर, राजपाल बाबा, सलीम शाह, नीरज कांत, पप्पू यादव मौजूद रहे.

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