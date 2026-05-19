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आगरा में बंद PHC को लेकर CMO और सपा सांसद में तकरार; सांसद ने दी यह चेतावनी

आगरा में बंद PHC को लेकर CMO और सपा सांसद में तकरार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित नगला महासिंह में बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर सपा सांसद और CMO में तकरार हो गई. CMO ने कहा कि PHC में चोरी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बंद हैं. स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर डरे हुए हैं. इस पर सपा सांसद और CMO के बीच जमकर तकरार हुई. सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने CMO को चेतावनी दी है कि 15 दिनों में PHC पर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं की गईं तो सपाईयों के साथ घेराव किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, एत्मादपुर विधानसभा के नगला महासिंह में यूपी सरकार की ओर से करीब दो करोड़ रुपए में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है. यह अभी बंद है. CMO और सपा सांसद में तकरार. (Video Credit: ETV Bharat) इसको लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन सोमवार को CMO डॉ. अरुण श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे. CMO कार्यालय में सपा सांसद और CMO की मुलाकात हुई. सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने CMO से दो करोड़ रुपए की लागत से बने PHC बंद होने की बात कही और कारण पूछा. इस पर CMO डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि वहां लगातार चोरी हो रही थी.