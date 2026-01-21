ETV Bharat / state

सांसद अफजाल अंसारी का बयान; 'अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले ने भाजपा की नींद उड़ा दी', जानिये AIMIM को लेकर क्या बोले?

समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें देश के सामने मौजूद तमाम चुनौतियों पर गंभीर चर्चा हुई. 'पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी' : उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव और उससे पहले 2026 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं. इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है. सांसद अफजाल अंसारी का बयान (Video credit: ETV Bharat) 'प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाना है' : अफ़ज़ाल अंसारी ने कहा कि इस बार एक स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाना है, इसी उद्देश्य को लेकर बैठक में गहन मंथन और चिंतन हुआ तथा आगे की कार्ययोजनाएं तय की गईं.

'403 विधानसभा सीटों का सर्वे पूरा' : उन्होंने बताया कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे पूरा हो चुका है और कुछ क्षेत्रों में सर्वे की प्रक्रिया अभी भी जारी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेशेवर सर्वे एजेंसियों के साथ-साथ पार्टी के भरोसेमंद और अनुभवी लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं. 'सांसदों से सुझाव आमंत्रित किए गए' : उन्होंने कहा कि सभी सांसदों से सामंजस्य बनाकर उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक पहल है. सभी सांसदों ने संकल्प लिया है कि 2026 से वह पूरी तरह सक्रिय होकर समाज के दबे-कुचले, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को साथ जोड़ते हुए पार्टी को और मजबूत करेंगे. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूले ने भाजपा की नींद उड़ा दी है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती.



उन्होंने मतदाता सूची के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है. वहां लगभग एक-तिहाई मतदाता फर्जी बताए गए और उनके नाम काट दिए गए. उन्होंने सवाल किया कि ये मतदाता आखिर गए कहां? उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 13 लाख वोटरों के नाम लखनऊ से कट गए. जो लोग 2025 की मतदाता सूची में थे, वे नई सूची में नहीं हैं.