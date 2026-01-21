ETV Bharat / state

सांसद अफजाल अंसारी का बयान; 'अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले ने भाजपा की नींद उड़ा दी', जानिये AIMIM को लेकर क्या बोले?

समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने ईटीवी भारत से बातचीत की.

समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी
समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 8:47 PM IST

5 Min Read
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें देश के सामने मौजूद तमाम चुनौतियों पर गंभीर चर्चा हुई.

'पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी' : उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव और उससे पहले 2026 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं. इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है.

सांसद अफजाल अंसारी का बयान (Video credit: ETV Bharat)

'प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाना है' : अफ़ज़ाल अंसारी ने कहा कि इस बार एक स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाना है, इसी उद्देश्य को लेकर बैठक में गहन मंथन और चिंतन हुआ तथा आगे की कार्ययोजनाएं तय की गईं.


'403 विधानसभा सीटों का सर्वे पूरा' : उन्होंने बताया कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे पूरा हो चुका है और कुछ क्षेत्रों में सर्वे की प्रक्रिया अभी भी जारी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेशेवर सर्वे एजेंसियों के साथ-साथ पार्टी के भरोसेमंद और अनुभवी लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं.

'सांसदों से सुझाव आमंत्रित किए गए' : उन्होंने कहा कि सभी सांसदों से सामंजस्य बनाकर उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक पहल है. सभी सांसदों ने संकल्प लिया है कि 2026 से वह पूरी तरह सक्रिय होकर समाज के दबे-कुचले, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को साथ जोड़ते हुए पार्टी को और मजबूत करेंगे.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूले ने भाजपा की नींद उड़ा दी है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती.

उन्होंने मतदाता सूची के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है. वहां लगभग एक-तिहाई मतदाता फर्जी बताए गए और उनके नाम काट दिए गए. उन्होंने सवाल किया कि ये मतदाता आखिर गए कहां? उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 13 लाख वोटरों के नाम लखनऊ से कट गए. जो लोग 2025 की मतदाता सूची में थे, वे नई सूची में नहीं हैं.

'हर बालिग नागरिक को वोट देने का अधिकार' : उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने लोकतंत्र में हर बालिग नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने एक-एक व्यक्ति के कई-कई वोट बनवा रखे थे. उन्होंने कहा कि जब अब्दुल्ला आज़म और आज़म ख़ान को कथित दो आईडी के मामले में सजा हो सकती है, तो फिर अन्य लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

उन्होंने दावा किया कि पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ मतदाता थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर करीब 12 करोड़ 50 लाख रह गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 12 करोड़ मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से हैं.

एआईएमआईएम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है और कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है. उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सत्ता में बैठे लोग कानून को ताक पर रखकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं.

'जनता के सरोकार का कोई काम नहीं किया' : उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर, गरीब और विशेषकर अल्पसंख्यक मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जनता के सरोकार का कोई काम नहीं किया. यह लोग केवल रेलवे स्टेशनों, शहरों और योजनाओं के नाम बदलने में ही यह सरकार माहिर हैं.



कोडीन कफ सिरप मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार के जवाब से वे संतुष्ट हों या न हों, लेकिन जनता को संतुष्ट होना चाहिए. मामले में ईडी और केंद्र सरकार भी जांच कर रही है.

प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना पर अफ़ज़ाल अंसारी ने कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि एक पीठ के शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका जाना और उनके अनुयायियों के साथ मारपीट किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.


आगामी बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि संसद में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे. अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ का सीधा असर भारत के टेक्सटाइल उद्योग और मजदूरों पर पड़ा है.




जल जीवन मिशन को लेकर उन्होंने कहा कि यह योजना पूरी तरह विफल साबित हुई है. कहीं भी 100 प्रतिशत घरों तक पानी नहीं पहुंचा. ठेकेदारों को फायदा मिला, लेकिन जनता को नहीं.




