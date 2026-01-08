ETV Bharat / state

सोनभद्र के दुद्धी सीट से सपा विधायक विजय सिंह गोंड का निधन, जानिए 200 रुपये में नौकरी करने वाले कैसे बने 8 बार MLA

विजय सिंह गोंड की फाइल फोटो. ( ETV Bharat )

सोनभद्र/लखनऊः सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक विजय सिंह गोंड का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में अंतिम सांस ली. विजय सिंह गोंड लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं, जिसके चलते उन्हें SGPGI में भर्ती कराया गया था. विधायक के निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं SGPGI पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की. अखिलेश यादव ने कहा कि विजय सिंह गोंड का जाना न केवल पार्टी, बल्कि प्रदेश की आदिवासी राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है.

