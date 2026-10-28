वाराणसी में एमएलसी सीट पर फतह से सपाई सातवें आसमान पर; सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने चुनावी सिस्टम पर उठाए सवाल
वाराणसी एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह और एमएलसी प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:58 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में वाराणसी शिक्षक सीट पर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने प्रचंड जीत दर्ज कर है. वहीं स्नातक सीट पर भी सपाइयों ने विजय हासिल की है. इस पर पार्टी कार्यकर्ता और नेता बहुत खुश हैं. उनमें एक अलग उल्लास देखने को मिल रहा है.
हालांकि इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह और एमएलसी प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाया हैं.
सपा सांसद का कहना है कि, जिस तरीके से काउंटिंग के बाद भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. देर रात जब हमारे शिक्षक निर्वाचित होकर जीत गए, उसके बावजूद भी उनके नाम की घोषणा नहीं की गई.
सपा सांसद के जोर देकर कहा कि ये यह बताने का काम है कि, यहां किस तरीके की धांधली करने की कोशिश की जा रही है और गुमराह किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं कि, एक बार फिर से हमारे प्रत्याशियों ने जीत हासिल किए हैं और जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब भ्रम में आने का दौर नहीं है. और काम देखकर निर्णय लेने का दौर है, लेकिन जिस तरीके से वाराणसी में मनमानापन किया जा रहा है यह कहीं से भी उचित नहीं है.
उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ता खुश हैं. उल्लास व्यक्त कर रहे हैं. उनका कहना है कि एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट हो गई है. और एक नहीं दोनों सीट हमारे खाते में आ गई हैं.
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