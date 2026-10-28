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वाराणसी में एमएलसी सीट पर फतह से सपाई सातवें आसमान पर; सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने चुनावी सिस्टम पर उठाए सवाल

वाराणसी में एमएलसी सीट पर फतह से सपाई सातवें आसमान पर. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में वाराणसी शिक्षक सीट पर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने प्रचंड जीत दर्ज कर है. वहीं स्नातक सीट पर भी सपाइयों ने विजय हासिल की है. इस पर पार्टी कार्यकर्ता और नेता बहुत खुश हैं. उनमें एक अलग उल्लास देखने को मिल रहा है.

हालांकि इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह और एमएलसी प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाया हैं.