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जनेश्वर मिश्र जयंती पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, देश भर से जुटेंगे दिग्गज, सनातन पाण्डेय ने भरी हुंकार

5 अगस्त को लखनऊ में होने वाला यह कार्यक्रम केवल एक जयंती समारोह नहीं होगा, बल्कि यह देश के वर्तमान राजनीतिक माहौल में समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करने और जन-जन तक इसके संदेश को पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बनेगा.- सनातन पाण्डेय, सांसद, समाजवादी पार्टी

समाजवादी विचारधारा का विस्तार: लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में देश और प्रदेश के समाजवादी विचारधारा वाले लोग पहुंचेंगे. सांसद सनातन पाण्डेय ने बताया कि, जयंती समारोह का मुख्य उद्देश्य देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और समाज में आपसी सद्भाव को मजबूत करने का संकल्प लेना है.

प्रयागराज: विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है. 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में समाजवादियों का महाजुटान होगा. बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पाण्डेय ने प्रयागराज में ये जानकारी दी.

'ब्राह्मण' वोट बैंक पर नजर: इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी की नजर 'ब्राह्मण' वोट बैंक पर भी है. लिहाजा इस रैली के जरिए पार्टी इस वोट बैंक को फिक्स करने का प्रयास करेगी. सनातन पाण्डेय ने कहा कि, कुछ पार्टियों ने ब्राह्मणों को कथित तौर पर निशाना बनाकर या गाली देकर सत्ता हासिल करने का प्रयास किया. उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि आज पूर्व से लेकर पश्चिम तक ब्राह्मण समाज जागरूक हो चुका है. सपा शासनकाल में माता प्रसाद पाण्डेय जैसे वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को दो बार विधानसभा अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद दिया गया, और आज भी विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है.

ब्राह्मण कभी सत्ता का लोभी नहीं रहा. वह हमेशा से समाज को जोड़ने, संस्कृति और व्यवस्था का संरक्षक रहा है. जब देश में कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, तब भी समाज की विभिन्न जातियों को एक साथ लेकर चलने का काम ब्राह्मणों ने किया. नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी घोषित की थी, और अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया- सनातन पाण्डेय, सांसद, समाजवादी पार्टी

संविधान की रक्षा अहम मुद्दा: सांसद सनातन पाण्डेय ने वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर कहा कि, भारत विविध भाषाओं, संस्कृतियों और विभिन्न जीवन शैलियों का देश है, जिसका समग्र विकास केवल समाजवादी विचारधारा के रास्ते पर चलकर ही संभव है. देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर विभाजन पैदा करने वाले और धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने वाले तत्वों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि, ऐसे तानाशाही रुझानों को देश के प्रबुद्ध समाज और विचारकों ने हमेशा चुनौती दी है. समाजवादी पार्टी ने हमेशा संविधान की शपथ का सम्मान किया है.

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