सपा 26 नवंबर को घोषणा पत्र जारी करेगी; हर जिले का होगा अलग एजेंडा, जानिए क्या होंगे बड़े वादे
इसमें महिलाओं को 40 हजार रुपये, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को राहत और युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 9:45 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर सपा अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी.
इस बार पार्टी पूरे प्रदेश के लिए एक सामूहिक घोषणा पत्र के साथ ही हर जिले का अलग घोषणा पत्र भी तैयार कर रही है. सपा का दावा है कि इंडिया गठबंधन के नेता प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर घर-घर जाकर इन वादों के आधार पर वोट मांगेंगे और सरकार बनने पर उन्हें पूरा करने का भरोसा दिलाएंगे.
बाढ़, जंगली जानवरों से बचाव और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी का वादा: सपा के इस घोषणा पत्र में स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने की तैयारी है. बिजनौर के चांदपुर से सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने बताया कि उनके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या सबसे अहम है. इसलिए घोषणा पत्र में बाढ़ से बचाव के लिए बांध बनाने का वादा शामिल किया जाएगा, ताकि हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले किसान, मजदूर और गरीब परिवार सुरक्षित रह सकें. इसके अलावा जंगली जानवरों की समस्या से निजात दिलाने और गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को भी जगह मिलेगी.
स्वामी ओमवेश ने बिजनौर में चौधरी चरण सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर और छात्रों समेत समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. उनका कहना है कि सरकार बनने पर इन वादों को पूरा किया जाएगा. पार्टी की कोशिश है कि हर जिले की स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए.
मंदिर-मस्जिद नहीं, जनता के असली मुद्दों पर जोर: वाराणसी से आए जीशान अंसारी ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की कई समस्याएं एक जैसी हैं. इसलिए घोषणा पत्र में इन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों के बजाय झालमुड़ी, बिरयानी, मंदिर-मस्जिद और गाय जैसे विषयों को ज्यादा उठाया जाता है. इससे रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं.
जीशान अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर बात कर रही है. घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के वादे भी शामिल होंगे. कोशिश होगी कि गरीबों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े और मेडिकल लापरवाही के कारण किसी की जान न जाए. पार्टी का जोर ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था पर है, जिसमें आम लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सके.
गोरखपुर में जलभराव की समस्या को बनाया जाएगा बड़ा मुद्दा: सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी ने कहा कि आजादी के करीब 80 साल बाद भी संविधान में मिले अधिकार दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सपा का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने का काम करेगा. जिलावार घोषणा पत्र में गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या जलभराव को प्रमुखता दी जाएगी. उनके मुताबिक, दो घंटे की बारिश में ही शहर के कई इलाकों में पानी भर जाता है.
संजयन त्रिपाठी ने कहा कि इस बार गोरखपुर के सांसद रवि किशन का घर भी पानी में डूब गया था, जबकि वे गोरखपुर को स्पेन जैसा बताते रहे हैं. उन्होंने कहा कि शहर में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी है. जलभराव से किसान, व्यापारी, मजदूर और आम शहरवासी सभी परेशान होते हैं. इसलिए घोषणा पत्र में इस समस्या के स्थायी समाधान पर जोर दिया जाएगा.
महिलाओं को 40 हजार रुपये और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा: सपा के संस्थापक सदस्य सलमान खान ने कहा कि अखिलेश यादव पहले भी महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देने की बात कह चुके हैं. यह वादा पार्टी के घोषणा पत्र का प्रमुख हिस्सा हो सकता है. इसके अलावा प्रदेश के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी शामिल किया जाएगा. उनका कहना है कि महंगी बिजली बुनकरों की तरक्की में बड़ी बाधा है, इसलिए उनके लिए बिजली सब्सिडी का प्रावधान भी किया जाएगा.
सलमान खान ने बताया कि किसानों के लिए सब्सिडी पर बीज और खाद उपलब्ध कराने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने जैसे मुद्दे भी घोषणा पत्र में शामिल होंगे. युवाओं को लैपटॉप देने का वादा भी किया जाएगा. इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने और सरकारी नौकरियां देने की बात भी रखी जाएगी. सपा नेता के मुताबिक, सरकार बनने पर बड़ी संख्या में युवाओं को पक्की नौकरियां देने का प्रयास होगा.
कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग पर क्या बोले श्यामलाल पाल: सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि संविधान दिवस पर जारी होने वाले घोषणा पत्र में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समेत सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान का संकल्प होगा. उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर हर तबके को इंसाफ, कारोबार और रोजगार के अवसर मिलेंगे. उनका दावा है कि इससे प्रदेश में खुशहाली आएगी. कांग्रेस के साथ संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने या दोनों दलों के अलग-अलग घोषणा पत्र होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल सपा अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, आगे की स्थिति देखी जाएगी.
श्यामलाल पाल ने साफ किया कि सपा और कांग्रेस साथ रहेंगे. सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि अभी दो दौर की बैठकें बाकी हैं और इनके बाद ही तस्वीर साफ होगी. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इमरान मसूद पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं. उनके मुताबिक, गठबंधन को लेकर उनका बयान देना कोई नई बात नहीं है. ऐसे में अब सबकी नजरें 26 नवंबर को जारी होने वाले सपा के घोषणा पत्र और कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर टिकी हैं.
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