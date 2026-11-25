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सपा 26 नवंबर को घोषणा पत्र जारी करेगी; हर जिले का होगा अलग एजेंडा, जानिए क्या होंगे बड़े वादे

, जानिए क्यों खास है सपा का यह घोषणा पत्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर सपा अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी.

इस बार पार्टी पूरे प्रदेश के लिए एक सामूहिक घोषणा पत्र के साथ ही हर जिले का अलग घोषणा पत्र भी तैयार कर रही है. सपा का दावा है कि इंडिया गठबंधन के नेता प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर घर-घर जाकर इन वादों के आधार पर वोट मांगेंगे और सरकार बनने पर उन्हें पूरा करने का भरोसा दिलाएंगे.

जानिए क्या होंगे बड़े वादे. (Video Credit: ETV Bharat) बाढ़, जंगली जानवरों से बचाव और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी का वादा: सपा के इस घोषणा पत्र में स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने की तैयारी है. बिजनौर के चांदपुर से सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने बताया कि उनके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या सबसे अहम है. इसलिए घोषणा पत्र में बाढ़ से बचाव के लिए बांध बनाने का वादा शामिल किया जाएगा, ताकि हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले किसान, मजदूर और गरीब परिवार सुरक्षित रह सकें. इसके अलावा जंगली जानवरों की समस्या से निजात दिलाने और गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को भी जगह मिलेगी. स्वामी ओमवेश ने बिजनौर में चौधरी चरण सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर और छात्रों समेत समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. उनका कहना है कि सरकार बनने पर इन वादों को पूरा किया जाएगा. पार्टी की कोशिश है कि हर जिले की स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए. संविधान दिवस पर 26 नवंबर को आएगा सपा का घोषणा पत्र, हर जिले के लिए बनेगा अलग रोडमैप. (Photo Credit: ETV Bharat) मंदिर-मस्जिद नहीं, जनता के असली मुद्दों पर जोर: वाराणसी से आए जीशान अंसारी ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की कई समस्याएं एक जैसी हैं. इसलिए घोषणा पत्र में इन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों के बजाय झालमुड़ी, बिरयानी, मंदिर-मस्जिद और गाय जैसे विषयों को ज्यादा उठाया जाता है. इससे रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं. जीशान अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर बात कर रही है. घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के वादे भी शामिल होंगे. कोशिश होगी कि गरीबों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े और मेडिकल लापरवाही के कारण किसी की जान न जाए. पार्टी का जोर ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था पर है, जिसमें आम लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सके. गोरखपुर में जलभराव की समस्या को बनाया जाएगा बड़ा मुद्दा: सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी ने कहा कि आजादी के करीब 80 साल बाद भी संविधान में मिले अधिकार दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सपा का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने का काम करेगा. जिलावार घोषणा पत्र में गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या जलभराव को प्रमुखता दी जाएगी. उनके मुताबिक, दो घंटे की बारिश में ही शहर के कई इलाकों में पानी भर जाता है. 75 जिलों की 403 सीटों पर इंडिया गठबंधन मांगेगा वोट (Photo Credit: ETV Bharat)