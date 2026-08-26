सपा का बड़ा दांव: अखिलेश यादव ने किया 'महिला समृद्धि सम्मान योजना' का ऐलान, हर साल मिलेंगे 40 हजार रुपये
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'महिला समृद्धि सम्मान योजना' का ऐलान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 3:59 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर "महिला समृद्धि सम्मान योजना" की घोषणा की. अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि सपा सरकार बनने पर गरीबी रेखा में आने वाली हर महिला को आर्थिक सहायता दी जाएगी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पार्टी की महिला सांसदों और विधायकों के जरिए महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर बिंदुवार जानकारी साझा करवाई. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर महिला सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के स्तर पर ठोस काम किया जाएगा.
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता - 26/08/2026 https://t.co/iNSkbrXWx5— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 26, 2026
सपा योजनाओं की चोरी का आरोप: अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंद किए गए 26 हजार स्कूलों का सीधा असर बच्चियों और महिलाओं पर पड़ा है. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सरकारी घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना मूल रूप से समाजवादी पार्टी की थी.
" ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है, हर साल उन्हें 40, 000 रुपए देकर सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 26, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/c0AtPdTxfg
उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर से योजनाएं लीक होने के बाद सरकार उन्हें अपने नाम से लागू कर रही है. डिंपल यादव की उम्मीदवारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि मुकाबला असल में "दिल्ली बनाम लखनऊ" का है.
" अग्निकांड में माँ के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं, किस तरह से खुशी दुबे को जेल भेजकर अपमानित करने का काम किया गया। आंकड़े बताते है सबसे ज्यादा अन्याय बेटियों के ऊपर उत्तर प्रदेश में हो रहा है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 26, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री… pic.twitter.com/FgVz34Xo07
ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी सपा: भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने हाथरस कांड, मां-बेटी को जिंदा जलाने और बुलडोजर कार्रवाई जैसी घटनाओं की याद दिलाई. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भाजपा सच में महिला हितैषी है, तो पारित हो चुके महिला आरक्षण बिल को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया.
" भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बनकर रह गई हैं। महिला आरक्षण पास हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 26, 2026
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अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले अधिक महिला प्रत्याशियों को टिकट देकर मैदान में उतारेगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उनके सम्मान का आधार है.
स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत: सपा अध्यक्ष ने बताया कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत 40 हजार रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता से की जाएगी, जिसमें आगे चलकर और बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और समय-समय पर इसका आकलन कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे.
" जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित हो रहा है, वो pda है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 26, 2026
* माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/2Zyofgq8i6
वहीं सांसद डिंपल यादव ने छात्र आंदोलन के अनुभव शेयर करते हुए कहा कि इस संघर्ष ने युवाओं और महिलाओं में नई ऊर्जा भरी है. उन्होंने कहा कि सब मिलकर लड़ें तो भाजपा को हराना बिल्कुल असंभव नहीं है.
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