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सपा का बड़ा दांव: अखिलेश यादव ने किया 'महिला समृद्धि सम्मान योजना' का ऐलान, हर साल मिलेंगे 40 हजार रुपये

सपा सरकार बनने पर महिलाओं को मिलेंगे सालाना 40 हजार रुपये: अखिलेश यादव ( Photo Credit: ETV Bharat )

सपा योजनाओं की चोरी का आरोप: अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंद किए गए 26 हजार स्कूलों का सीधा असर बच्चियों और महिलाओं पर पड़ा है. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सरकारी घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना मूल रूप से समाजवादी पार्टी की थी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पार्टी की महिला सांसदों और विधायकों के जरिए महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर बिंदुवार जानकारी साझा करवाई. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर महिला सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के स्तर पर ठोस काम किया जाएगा.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर "महिला समृद्धि सम्मान योजना" की घोषणा की. अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि सपा सरकार बनने पर गरीबी रेखा में आने वाली हर महिला को आर्थिक सहायता दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर से योजनाएं लीक होने के बाद सरकार उन्हें अपने नाम से लागू कर रही है. डिंपल यादव की उम्मीदवारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि मुकाबला असल में "दिल्ली बनाम लखनऊ" का है.

ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी सपा: भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने हाथरस कांड, मां-बेटी को जिंदा जलाने और बुलडोजर कार्रवाई जैसी घटनाओं की याद दिलाई. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भाजपा सच में महिला हितैषी है, तो पारित हो चुके महिला आरक्षण बिल को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया.

अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले अधिक महिला प्रत्याशियों को टिकट देकर मैदान में उतारेगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उनके सम्मान का आधार है.

स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत: सपा अध्यक्ष ने बताया कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत 40 हजार रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता से की जाएगी, जिसमें आगे चलकर और बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और समय-समय पर इसका आकलन कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे.

वहीं सांसद डिंपल यादव ने छात्र आंदोलन के अनुभव शेयर करते हुए कहा कि इस संघर्ष ने युवाओं और महिलाओं में नई ऊर्जा भरी है. उन्होंने कहा कि सब मिलकर लड़ें तो भाजपा को हराना बिल्कुल असंभव नहीं है.

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