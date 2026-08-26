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हापुड़ में अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर पर भड़के सपाई; बोले-सरकार बदली तो कोई नहीं बचा पाएगा

सपाइयों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कानूनी कार्रवाई करने की बात कहीं.

अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगने पर भड़के सपाई
अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगने पर भड़के सपाई (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 11:33 AM IST

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Updated : August 26, 2026 at 2:47 PM IST

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हापुड़: यूपी के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के विवादित होर्डिंग लगने का मामला सामने आया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फोटो लगाकर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं. जैसे ही विवादित पोस्टरों की जानकारी सपा के कार्यकर्ताओं को हुई तो छात्र सभा के जिला अध्यक्ष सहित सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पोस्टरों को फाड़ दिया. इसके साथ ही सपाइयों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कहीं.

आपको बता दें, पूरा मामला जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का है. नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर एसएसबी इंटर कॉलेज के सामने सपा के विवादित होर्डिंग सुबह-सुबह लोगों को नजर आए. जैसे ही लोगों ने सपा के विवादित होर्डिग नजर आए तो यह बात जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई. जैसे ही इसकी सूचना सपा कार्यकर्ताओं को मिली. विवादित होर्डिंगो को लेकर राजनीति गरमा गई.

सपा के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव मौके पर पहुंचे. भड़के सपाइयों ने मौके पर लगे पोस्टरों को फाड़ दिया. होर्डिंग को लगा देख सपाई भड़क गए. लगाए गए होर्डिंग में सबको गाली सबका अपमान समाजवादी पार्टी की पहचान, सहित अखिलेश यादव द्वारा दिए गए कथित विवादित बयानों को भी लिखा गया था.

रविन्द्र यादव, जिलाध्यक्ष, छात्रसभा, सपा (Video Credit; ETV Bharat)

मौके पर धीरे-धीरे सपा कार्यकर्ता एकत्रित होने लगे. इस मामले में मौके पर पहुंचे छात्र सभा के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश यादव जी के जातिवाद के ऊपर अलग-अलग समाज को गलत भाषा का प्रयोग कर पोस्टर लगाए गए हैं. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी समाज का सम्मान करते हैं.

सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं. भारतीय जनता पार्टी का दिमाग काम नहीं कर रहा है यह घबराए हुए हैं. 2024 के रिजल्ट के बाद इन्हें जानकारी है कि 2027 में बदलाव होने जा रहा है. जिन लोगों के द्वारा यह लगाए गए हैं वह भी यह समझ लें की सरकार बदलती है तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा. जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारों पर यह लगाए गए हैं 2027 में सरकार का बदलाव हो रहा है.

यहां पर सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. हम इसकी फुटेज निकलवा कर जिन व्यक्तियों द्वारा यह लगाए गए हैं उन पर कार्रवाई करने का कार्य करेंगे. मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगे, अगर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे.

बागपत में लगाए गए अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित होर्डिंग: बागपत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ बागपत में विवादित होर्डिंग लगने का मामला सामने आया है. बागपत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फोटो लगाकर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं.

बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक से दिल्ली-सहारनपुर हाईवे तक करीब आधा दर्जन होर्डिंग लगाए गए थे. पोस्टर लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी नेता बिल्लू प्रधान समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने समर्थकों की मदद से पोस्टर और होर्डिंग उतरवा दिए. इस दौरान समर्थकों ने पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ विरोध जताया. पोस्टर सामने आने के बाद जिले की सियासत गरमा गई है.

राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, पोस्टर में लगाए गए आरोपों और उसमें उल्लेखित कथित बयानों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टर किसने लगाए, इसकी भी तत्काल जानकारी सामने नहीं आ सकी है. मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से आगे क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, इस पर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है.

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Last Updated : August 26, 2026 at 2:47 PM IST

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