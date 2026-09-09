इटावा में शिवपाल यादव ने कहा- "BJP में जाकर ओपी राजभर बुद्धि फिर गई, अब उन्हें इलाज की ज़रूरत है"
इटावा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ओपी राजभर की मति फिर गई है और उन्हें इलाज की जरूरत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 6:14 PM IST
इटावा: इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा है. राजभर के एक विवादित ट्वीट को लेकर शिवपाल ने कहा कि भाजपा में जाने के बाद उनकी बुद्धि फिर गई है और अब उन्हें इलाज की जरूरत है.
शिवपाल ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है. इटावा में बुधवार को शिवपाल सिंह यादव पक्का तालाब स्थित जागेश्वर मंदिर पहुंचे थे.
कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होकर बोले शिवपाल: यहां उन्होंने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के छठी कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में शिवपाल सिंह यादव ने ओमप्रकाश राजभर के अहीर और जाहिर वाले ट्वीट को लेकर उन पर सियासी हमला बोला. शिवपाल ने कहा कि भाजपा में जाने से पहले ओमप्रकाश राजभर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे. अब भाजपा में जाने के बाद उनकी बुद्धि पूरी तरह से खिसक चुकी है.
RLD के आरोपों पर शिवपाल का पलटवार: आरएलडी प्रवक्ता की ओर से लगाए गए आरोपों पर शिवपाल ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि आरोप आखिर किसके बारे में लगाए गए हैं. कौन आरएलडी नेताओं के चक्कर लगा रहा है और कौन अपने बेटे-बहू को विधायक बनाना चाहता है, यह साफ होना चाहिए. इसके बाद ही इस तरह के किसी बयान पर आगे कोई बात की जा सकती है. 2027 विधानसभा चुनाव में सपा के गठबंधन को लेकर शिवपाल ने कहा कि किन-किन दलों के साथ गठबंधन होगा, इसका फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा.
नीले रंग पर बीजेपी के बौखलाने का दावा: उन्होंने फिलहाल किसी भी दल का नाम लेने से साफ इनकार कर दिया. वहीं समाजवादी पार्टी की यूथ विंग की नीली ड्रेस को लेकर भी शिवपाल ने भाजपा पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीला रंग देखकर भाजपा के लोग पूरी तरह बौखला गए हैं. भाजपा का जनाधार अब खिसक चुका है और 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी.
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