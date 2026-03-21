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राम गोपाल यादव ने कहा, "चुनाव बाद 60 रुपये महंगा होगा पेट्रोल-डीजल, यूपी में कानून व्यवस्था खराब"

फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अपराध की स्थिति भयावह है और सरकार असली आंकड़े छिपाने का काम कर रही है. रामगोपाल यादव ने फिरोजाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण अपराध कम दिखाई दे रहे हैं.

तेल की कीमतें चुनाव बाद बढ़ेंगी: अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ना तय है. उनके अनुसार, ईरान के तेल स्रोतों पर हो रही बमबारी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी, जिससे आने वाले समय में भारी महंगाई बढ़ेगी. प्रोफेसर यादव ने भविष्यवाणी की कि वर्तमान में देश के चार राज्यों में हो रहे चुनावों के कारण सरकार तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल और डीजल के दामों में 50 से 60 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

देश में गैस का संकट: गैस की किल्लत के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि नेतृत्व केवल झूठ बोलने का काम कर रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि देश में गैस का संकट नहीं है, तो उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं और कमर्शियल गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं. भ्रष्टाचार के विषय पर बोलते हुए उन्होंने तीखी टिप्पणी की और सत्ता पक्ष की चुनावी फंडिंग पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के संसाधनों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है.

पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता जीतेंगी: पश्चिम बंगाल में चल रही चुनावी सरगर्मी पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दावा किया कि वहां ममता बनर्जी की सरकार दो-तिहाई बहुमत के साथ वापसी करेगी. उन्होंने कहा कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जनता का कड़ा जनादेश साबित होगी. उनके अनुसार, भाजपा केवल चुनाव जीतने के लिए भ्रामक प्रचार कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता सच्चाई जानती है. फिरोजाबाद में उनके इस दौरे और बयानबाजी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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