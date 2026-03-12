ETV Bharat / state

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा; "मैं सियासत में कहीं भी रहा, मेरे नेता अखिलेश यादव थे, हैं और ताज़िदगी रहेंगे"

शारीरिक फिटनेस और पार्टी का लक्ष्य: नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हल्के-फुल्के अंदाज में बताया कि उन्होंने अपना लगभग 32 किलो वजन घटाया है और अब वे काफी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अब उनका व्यक्तिगत वजन भले ही कम हुआ हो, लेकिन अब पार्टी का 'वजन' बढ़ाने की कोशिश होगी. सपा में शामिल होने के बाद वे पहली बार मेरठ पहुंचे और जिले के कार्यकर्ताओं से मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की. हालांकि इस दौरान जिले के तीन में से केवल दो ही सपा विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहे.

मेरठ: बसपा से सियासत की सीढ़ियां चढ़कर बुलंदियां छूने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीते कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे. मेरठ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से वह सियासत में सक्रिय हैं, तब से उनके असली नेता अखिलेश यादव ही रहे हैं.

प्रदेश के हालात और युवाओं की चिंता: सपा नेता ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज यूपी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं. उनके अनुसार प्रदेश के युवा, नौजवान और महिलाएं परेशान हैं और कहीं भी रोजगार की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है. उन्होंने पूर्व की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूरे सियासी जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति कभी नहीं देखी. उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए 2027 में पांचवीं बार सपा की सरकार बनाने का आह्वान किया.

कहीं भी रोजगार की कोई संभावना नहीं: नसीमुद्दीन सिद्दीकी (Photo Credit: ETV Bharat)

पश्चिमी यूपी की रणनीति और पुराना नाता: पश्चिमी उत्तर प्रदेश को महत्वपूर्ण बताते हुए सिद्दीकी ने कहा कि उनका बचपन यहीं गुजरा है और उन्होंने अपनी पढ़ाई और नौकरी भी इसी क्षेत्र में की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नजर केवल पश्चिमी यूपी पर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को मजबूत करने पर है. विधायकों की अनुपस्थिति के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ व्यावहारिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूरा संगठन एकजुट है. उन्होंने दोहराया कि उनकी प्राथमिकता 2027 के मिशन को सफल बनाना है.

स्मृति ईरानी और महंगाई पर कटाक्ष: खाड़ी देशों में तनाव के कारण गैस की कीमतें बढ़ने की खबरों पर उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सीधा हमला बोला. उन्होंने याद दिलाया कि जब पहले महंगाई बढ़ती थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर और हाथ में चूड़ियां लेकर सड़कों पर उतरती थीं. उन्होंने तंज कसा कि अब वे देखना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी राजनीति में हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो अब वे चुप क्यों हैं. सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा के नेता अब महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी तरह खामोश हो गए हैं.

समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी बेहतर: भाजपा की मौजूदा ताकत पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने 1984 का उदाहरण दिया जब भाजपा के पास केवल दो ही लोकसभा सदस्य थे. उन्होंने कहा कि यदि दो सदस्यों वाली पार्टी आज सरकार चला सकती है, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति तो काफी बेहतर है. उन्होंने विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी केंद्र में सहयोग से यूपीए की सरकार बनाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन और चुनावी समझौतों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास है.

अखिलेश यादव के प्रति अटूट आस्था: नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि वे किसी भी दल में रहे हों, लेकिन उनके दिल में हमेशा सपा के नेतृत्व के प्रति सम्मान रहा है. एक वक्त वह भी था जब वे सपा के खिलाफ बयानबाजी करते थे, लेकिन अब वे पूरी तरह साइकिल पर सवार होकर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं. उनका स्पष्ट संदेश है कि उनका सियासी भविष्य और निष्ठा अब पूरी तरह अखिलेश यादव के साथ जुड़ी हुई है. फिलहाल मेरठ के इस दौरे ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम किया है.



