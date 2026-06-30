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सपा नेता कमाल अख्तर ने कहा- "इस्तीफा नहीं दिया, अखिलेश यादव के आदेश पर छोड़ा मुख्य सचेतक का पद"

मरते दम तक रहूंगा समाजवादी; मुख्य सचेतक का पद छोड़ने के बाद भावुक हुए पूर्व मंत्री कमाल अख्तर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रुचि वीरा से मतभेद की खबरें खारिज: उन्होंने मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा के साथ किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि रुचि वीरा से हमारा कोई मनमुटाव नहीं है. अगर कोई बात है तो वह उनसे पूछिए. समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है.

कमाल अख्तर ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश था और उसी आदेश का पालन करते हुए हमने मुख्य सचेतक का पद छोड़ा है.

लखनऊ: अपनी भूमिका साफ करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह पद छोड़ा है.

मरते दम तक रहेंगे समाजवादी: अखिलेश यादव के जन्मदिन से पहले उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कमाल अख्तर ने कहा कि प्रदेशभर में उनके जन्मदिन को 'संकल्प दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. कमाल अख्तर ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक बनाया है. मरते दम तक मैं समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा.

गठबंधन पर नेतृत्व का फैसला सर्वोपरि: मुख्य सचेतक पद छोड़ने को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है. जो भी कंट्रोवर्सी बताई जा रही है, वह सिर्फ बनाई जा रही है. वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है. आगे की अपनी भूमिका पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह पार्टी नेतृत्व तय करेगा हम पहले भी कार्यकर्ता थे और आगे भी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहेंगे.

योग्य व्यक्ति को मिलेगी जिम्मेदारी: असदुद्दीन ओवैसी के संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कमाल अख्तर ने कहा कि हर राजनीतिक दल को चुनाव की तैयारी करने का अधिकार है. गठबंधन का फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और जो भी निर्णय होगा, वह सभी को स्वीकार होगा. उन्होंने अंत में उम्मीद जताई कि मुख्य सचेतक के पद पर किसी योग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो इस दायित्व का बेहतर तरीके से निर्वहन करेगा.

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