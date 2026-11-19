'... वह दुआ नहीं, बल्कि उनके दुश्मनों के लिए दवा थी'; जानिये ओवैसी को लेकर आजम खान ने क्या कहा?
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने गुरुवार को रामपुर में प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:13 PM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने गुरुवार को रामपुर में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. संवैधानिक संस्थाओं, ईडी, इनकम टैक्स और रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया.
उन्होंने कहा कि अगर किसी मुसलमान के शिक्षा का मंदिर बनाने पर उसे इस तरह परेशान किया जाएगा तो वह चाहते हैं कि बुलडोजर लाकर यूनिवर्सिटी की सभी इमारतों को गिरा दिया जाए, ताकि दुनिया देख सके कि शिक्षा के मंदिरों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है. जेल में अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर भी आजम खान ने गंभीर आरोप लगाए. वहीं असदुद्दीन ओवैसी, 2027 के विधानसभा चुनाव, सीटों के बंटवारे पर भी तीखा जवाब दिया.
रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी की लगभग 90 प्रतिशत इमारतें वर्ष 2004, 2005 और 2006 तक बन चुकी थीं. उन्होंने इनकम टैक्स की ओर से लगाए गए निर्माण मूल्यांकन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज के 2027 के सीपीडब्ल्यूडी रेट के हिसाब से 2400 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर लगाई गई है, जबकि निर्माण के समय यह दर लगभग 120 से 125 रुपये प्रति वर्ग फीट थी. आजम खान ने कहा कि अगर सर सैयद अहमद खान और मदन मोहन मालवीय के समय में भी ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं होतीं तो शायद बीएचयू और एएमयू भी नहीं बन पाते.
जेल में बिताए समय और अपने परिवार के साथ हुए व्यवहार को लेकर आजम खान ने गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. आजम खान के मुताबिक, जब उन्होंने सरेंडर किया था तब उनका वजन 98 किलो था, जो अब घटकर 70 किलो रह गया है. उन्होंने जेल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक छोटी सी कोठरी में दो लोगों को लंबे समय तक बंद रखना और खराब भोजन देना बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि मौका मिला तो जेलों की व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करेंगे.
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के रामपुर दौरे और उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम खान ने कहा कि वह बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं. दाढ़ी रखने से कोई मौलाना या साधु नहीं हो जाता. वहीं, ओवैसी के उनके परिवार से मुलाकात नहीं करने पर उन्होंने कहा कि उनका घर चार कदम की दूरी पर था और वह उनकी पत्नी से हालचाल ले सकते थे. आजम खान ने कहा कि वह दुआ नहीं, बल्कि उनके दुश्मनों के लिए दवा थी.
आजम खान ने दोनों अदालतों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें देशभर से फोन और संदेश मिल रहे हैं. वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए आजम खान ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि वह उनसे बहुत डरते हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उनके मुकदमों की जानकारी भी वह किसी दिन देंगे.
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