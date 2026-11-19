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'... वह दुआ नहीं, बल्कि उनके दुश्मनों के लिए दवा थी'; जानिये ओवैसी को लेकर आजम खान ने क्या कहा?

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रामपुर : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने गुरुवार को रामपुर में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. संवैधानिक संस्थाओं, ईडी, इनकम टैक्स और रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया.

उन्होंने कहा कि अगर किसी मुसलमान के शिक्षा का मंदिर बनाने पर उसे इस तरह परेशान किया जाएगा तो वह चाहते हैं कि बुलडोजर लाकर यूनिवर्सिटी की सभी इमारतों को गिरा दिया जाए, ताकि दुनिया देख सके कि शिक्षा के मंदिरों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है. जेल में अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर भी आजम खान ने गंभीर आरोप लगाए. वहीं असदुद्दीन ओवैसी, 2027 के विधानसभा चुनाव, सीटों के बंटवारे पर भी तीखा जवाब दिया.