बिहार चुनाव में प्रचार के लिए क्यों नहीं गए आजम खान? सपा नेता बोले- वहां जंगलराज था, मेरे साथ कोई घटना हो सकती थी

आजम खान ने कहा वे बीते कई वर्ष से खुशियों से महरूम हैं. जब पिछली बार उनकी बेल हो रही थी, ठीक उसी वक्त उन पर एक मुकदमा पुलिस ने लिख दिया था. जिस वजह से तब वे जेल से रिहा नहीं हो पाए थे. तब सुप्रीम को भी यह बात अखरी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त लिखे गए मुकदमे को तौहीन माना था.

आजम खान रविवार की रात एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने मेरठ के सरधना आए थे. इस मौके पर उन्होंने जेल से बाहर आने से लेकर सलाखों के पीछे रहने तक की बातों को मीडिया के सामने रखा. आजम ने कहा कि बीते 10 साल से वे ऐसी महफिलों, खुशियों से दूर ही थे. कभी पुलिस से छिपते हैं, कभी पुलिस वाले उनके पीछे नगाड़ा बजाते हैं, कभी ऐलान होता है कि एक मुजरिम भागा हुआ है, उसे जो पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा.

मेरठ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मेरठ में मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया. कहा कि वह जिंदा लाश हैं. उन्हें सुरक्षा दी गई है, वह कैसे मानें. क्योंकि, उन्हें न तो अभी तक कोई आधिकारिक पत्र गृह मंत्रालय से मिला है और ना ही किसी पुलिस अधिकारी से उनकी बात हुई है. जो साथ चल रहे हैं वे वर्दी में कोई बदमाश हैं या पुलिस वाले, यह वह नहीं जानते.

उन्होंने कहा इस बार भी जब उनकी बेल हुई तो फिर से कुछ ऐसा ही मुकदमा लगाया गया. उन पर धाराओं की बढ़ोतरी कर दी गई, ताकि वो जेल से बाहर न आ सकें, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वो फिलहाल जेल से बाहर आ गए हैं.

आजम खान ने कहा कि गृह मंत्रालय या किसी भी सरकार के नुमाइंदे की तरफ से उन्हें सुरक्षा के बारे में कोई लिखित जानकारी आज तक नहीं दी गई. बल्कि उन्हें तो मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी मिली कि उन्हें सुरक्षा मिली हुई है. आजम ने अपने खास अंदाज में कहा कि जब वह कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तो उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा हुआ करती थी.

जब उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी गई सुरक्षा देने के बारे में तो वे कैसे मान लें कि जो खाकी वर्दी पहने और हथियारों से लैस होकर लोग उनके साथ घूम रहे हैं, ये कौन लोग हैं, बल्कि वे ये क्यों ना मान लें कि ये लोग उन्हें मारने के लिए हैं. आजम ने कहा कि अजीब स्थिति हो गई है. अपने मकान, अपने प्लॉट प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इश्तेहार निकाला लेकिन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है. ऐसे में वो अगर सुरक्षा भी लेते हैं तो उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे.

सपा मुखिया से मुलाकात और बिहार चुनाव में प्रचार न करने जाने पर उन्होंने अपने कहा कि बिहार में 20 साल से भी अधिक समय से जंगलराज था. खुद देश प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक भी ये कह चुके हैं. तो ऐसे हालात में वहां जाना उचित नहीं था. जंगल राज में उनके साथ कोई हादसा हो सकता था. आजम ने कहा कि उनके पास आवास नहीं है, भाजपा सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे लेकिन, उन्हें कोठी नहीं दी गई. वह ढाई साल तक सांसद रहे, पर आवास नहीं दिया गया.

