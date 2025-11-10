ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में प्रचार के लिए क्यों नहीं गए आजम खान? सपा नेता बोले- वहां जंगलराज था, मेरे साथ कोई घटना हो सकती थी

मेरठ के सरधना में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता आजम खान का मीडिया के सामने छलका दर्द.

Etv Bharat
मेरठ में मीडिया से बात करते सपा नेता आजम खान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मेरठ में मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया. कहा कि वह जिंदा लाश हैं. उन्हें सुरक्षा दी गई है, वह कैसे मानें. क्योंकि, उन्हें न तो अभी तक कोई आधिकारिक पत्र गृह मंत्रालय से मिला है और ना ही किसी पुलिस अधिकारी से उनकी बात हुई है. जो साथ चल रहे हैं वे वर्दी में कोई बदमाश हैं या पुलिस वाले, यह वह नहीं जानते.

आजम खान रविवार की रात एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने मेरठ के सरधना आए थे. इस मौके पर उन्होंने जेल से बाहर आने से लेकर सलाखों के पीछे रहने तक की बातों को मीडिया के सामने रखा. आजम ने कहा कि बीते 10 साल से वे ऐसी महफिलों, खुशियों से दूर ही थे. कभी पुलिस से छिपते हैं, कभी पुलिस वाले उनके पीछे नगाड़ा बजाते हैं, कभी ऐलान होता है कि एक मुजरिम भागा हुआ है, उसे जो पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा.

मेरठ में मीडिया से बात करते सपा नेता आजम खान. (Video Credit; ETV Bharat)

आजम खान ने कहा वे बीते कई वर्ष से खुशियों से महरूम हैं. जब पिछली बार उनकी बेल हो रही थी, ठीक उसी वक्त उन पर एक मुकदमा पुलिस ने लिख दिया था. जिस वजह से तब वे जेल से रिहा नहीं हो पाए थे. तब सुप्रीम को भी यह बात अखरी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त लिखे गए मुकदमे को तौहीन माना था.

उन्होंने कहा इस बार भी जब उनकी बेल हुई तो फिर से कुछ ऐसा ही मुकदमा लगाया गया. उन पर धाराओं की बढ़ोतरी कर दी गई, ताकि वो जेल से बाहर न आ सकें, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वो फिलहाल जेल से बाहर आ गए हैं.

आजम खान ने कहा कि गृह मंत्रालय या किसी भी सरकार के नुमाइंदे की तरफ से उन्हें सुरक्षा के बारे में कोई लिखित जानकारी आज तक नहीं दी गई. बल्कि उन्हें तो मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी मिली कि उन्हें सुरक्षा मिली हुई है. आजम ने अपने खास अंदाज में कहा कि जब वह कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तो उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा हुआ करती थी.

जब उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी गई सुरक्षा देने के बारे में तो वे कैसे मान लें कि जो खाकी वर्दी पहने और हथियारों से लैस होकर लोग उनके साथ घूम रहे हैं, ये कौन लोग हैं, बल्कि वे ये क्यों ना मान लें कि ये लोग उन्हें मारने के लिए हैं. आजम ने कहा कि अजीब स्थिति हो गई है. अपने मकान, अपने प्लॉट प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इश्तेहार निकाला लेकिन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है. ऐसे में वो अगर सुरक्षा भी लेते हैं तो उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे.

सपा मुखिया से मुलाकात और बिहार चुनाव में प्रचार न करने जाने पर उन्होंने अपने कहा कि बिहार में 20 साल से भी अधिक समय से जंगलराज था. खुद देश प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक भी ये कह चुके हैं. तो ऐसे हालात में वहां जाना उचित नहीं था. जंगल राज में उनके साथ कोई हादसा हो सकता था. आजम ने कहा कि उनके पास आवास नहीं है, भाजपा सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे लेकिन, उन्हें कोठी नहीं दी गई. वह ढाई साल तक सांसद रहे, पर आवास नहीं दिया गया.

ये भी पढ़ेंः RSS केस में आजम खान बरी, कोर्ट में अटैची लेकर पहुंचे थे, कहा- अखिलेश से रिश्ता तोड़ने की सारी साजिशें नाकाम होंगी

TAGGED:

सपा नेता आजम खां
AZAM KHAN NEWS
AZAM KHAN LATEST UPDATES
MEERUT NEWS
AZAM KHAN STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.