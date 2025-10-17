ETV Bharat / state

सपा नेता आजम खान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, बेटे ने किया भावुक पोस्ट

रामपुरः हाल ही में जेल से छूटे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की तबीयत खराब हो गई है. आजम खान की दोपहर जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सांस लेने में दिक्कत हुई और वह अपने चाहने वालों से बिना मिले ही घर के अंदर चले गए. जहां पर उनके फैमिली डॉक्टर ने आकर चेकअप किया. बेटे अब्दुल्लाह खान ने फेसबुक पर पिता की फोटो डालकर लिखा है कि 'आज़म खान की तबीयत खराब है. अस्पताल में एडमिट है. सभी लोग उनके लिए दुआ करें. #babba #azam khan.'



समर्थकों ने बताया कि आजम खान शुक्रवार की दोपहर को अपने घर के पास की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे थे. नमाज के बाद उनके इंतजार में उनकी आवास पर काफी समर्थक इंतजार कर रहे थे. लेकिन जैसे ही आजम खान नमाज पढ़ कर अपने आवास पर पहुंचे तो उन्होंने सभी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. यह कहकर घर के अंदर दाखिल हो गए. कुछ देर बाद आजम खान के फैमिली डॉक्टर आए और उनका चेकअप किया. जिसके बाद उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गौरतलब है कि कोर्ट में भी आजम खान पेश नहीं हुए थे. इस पर आजम खान के अधिवक्ताओं ने एक हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. जिसमें उन्होंने हवाला दिया था कि आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. बता दें कि 23 सितंबर को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आजम खान रिहा हुए थे.