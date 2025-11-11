ETV Bharat / state

हेट स्पीच मामले में आजम खान को रामपुर कोर्ट से राहत; अदालत ने सपा नेता को दोषमुक्त करार दिया

हेट स्पीच मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद रामपुर में मीडिया से बात करते सपा नेता आजम खान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की एमपीएमलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. लोकसभा चुनाव 2019 के समय के हेट स्पीच मामले में अदालत ने आजम खान को दोषमुक्त करार दिया है. कोर्ट से बाहर निकालकर आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कोर्ट को धन्यवाद दिया. मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है. आजम खान ने एक जनसभा में चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की थी. जनता को उकसाने की कोशिश की थी. इसी को लेकर उस वक्त के सहायक रिटर्निग ऑफिसर पीपी तिवारी ने आजम खान के विरुद्ध कोतवाली सिविल लाइंस में 24 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था. हेट स्पीच मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद रामपुर में मीडिया से बात करते सपा नेता आजम खान. (Video Credit; ETV Bharat) इस मामले में रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में मंगलवार को फैसले का दिन था. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सपा नेता आजम खान को ने दोष मुक्त करार दिया. हेट स्पीच मामले में बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर निकाल कर आजम खान ने मीडिया से बात की. आजम खान ने कहा, आए तो थे अटैची लेकर लेकिन, बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए. पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किया, उसमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी. अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो यह जान लीजिए उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए.