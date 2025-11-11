ETV Bharat / state

हेट स्पीच मामले में आजम खान को रामपुर कोर्ट से राहत; अदालत ने सपा नेता को दोषमुक्त करार दिया

आजम खान ने कहा, आए तो थे अटैची लेकर लेकिन, बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए.

Etv Bharat
हेट स्पीच मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद रामपुर में मीडिया से बात करते सपा नेता आजम खान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 5:13 PM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की एमपीएमलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. लोकसभा चुनाव 2019 के समय के हेट स्पीच मामले में अदालत ने आजम खान को दोषमुक्त करार दिया है. कोर्ट से बाहर निकालकर आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कोर्ट को धन्यवाद दिया.

मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है. आजम खान ने एक जनसभा में चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की थी. जनता को उकसाने की कोशिश की थी. इसी को लेकर उस वक्त के सहायक रिटर्निग ऑफिसर पीपी तिवारी ने आजम खान के विरुद्ध कोतवाली सिविल लाइंस में 24 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था.

हेट स्पीच मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद रामपुर में मीडिया से बात करते सपा नेता आजम खान. (Video Credit; ETV Bharat)

इस मामले में रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में मंगलवार को फैसले का दिन था. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सपा नेता आजम खान को ने दोष मुक्त करार दिया. हेट स्पीच मामले में बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर निकाल कर आजम खान ने मीडिया से बात की.

आजम खान ने कहा, आए तो थे अटैची लेकर लेकिन, बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए. पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किया, उसमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी. अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो यह जान लीजिए उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए.

आजम खान ने कहा, अफसोस यह है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने हैं. मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई मां, मेरी बहनें, मेरे दोस्त सब मुजरिम हैं, जिसमें आज भी नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष अजहर खान जेल में हैं.

आजम खान ने अपने तल्ख अंदाज में कहा, जेल तो उसे जाना चाहिए जिसने झूठी रपट कराई. 5-5 साल हम बेगुनाही की जेल काट रहे हैं. हमारी प्रोफेसर बीवी 3-3 साल, हमारा बेटा एमटेक करने के बाद 2 बार विधायक रहा वह भी 4-4 साल जेल काट रहा है.

आजम खान ने कहा, आज भी दिल धड़कता है, न जाने कब उस जेल में, तन्हाई में, मौत के कुएं में हमें जाना पड़ जाए. ऐसा परिवार जिस पर पूरी जिंदगी एक मामूली सा मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, हम जानते ही नहीं थे थाना क्या होता है, अदालत क्या होता है, उस पर इतने सारे मुकदमे लाद दिए गए.

आजम खान ने कहा, आज हम जिस मुकदमे में बरी हुए हैं, उसके लिए अदालत का बहुत-बहुत शुक्रिया. हम 5 साल जेल की उस कोठरी में रह चुके हैं, जिसमें कोई 5 मिनट नहीं रह पाएगा.

ये भी पढ़ेंः बिहार चुनाव में प्रचार के लिए क्यों नहीं गए आजम खान? सपा नेता बोले- वहां जंगलराज था, मेरे साथ कोई घटना हो सकती थी

Last Updated : November 11, 2025 at 5:28 PM IST

TAGGED:

AZAM KHAN HATE SPEECH CASE
RAMPUR MP MLA COURT
RAMPUR NEWS
2019 HATE SPEECH CASE
AZAM KHAN NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जंगल का कानून' तोड़ने पर यूपी के 40 गांवों पर मुकदमा; थारू समुदाय के 4112 लोग फंसे, नेत्रहीन को भी नहीं छोड़ा

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.