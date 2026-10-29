आजम खान और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत
दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:42 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 7:18 PM IST
प्रयागराज/राममपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े चर्चित मामले में आजम खान और उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की सजा को निलंबित करने की अर्जियां स्वीकार कर ली हैं.
इसके साथ ही अदालत ने दोनों नेताओं को जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दे दिया है. न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने दोनों नेताओं की अलग-अलग दायर की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया.
कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला, वकीलों ने रखी मजबूत दलीलें: अदालत ने इससे पहले बीते 15 अक्टूबर को ही सजा निलंबन और जमानत की अर्जियों पर अपनी लंबी सुनवाई पूरी कर ली थी. उस दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम की तरफ से देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने पक्ष रखा था. सभी पक्षों की दलीलें और कानूनी बारीकियों को गहराई से सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष मालवीय ने सरकारी पक्ष रखते हुए बहस की थी.
निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती: वरिष्ठ अधिवक्ता शाश्वत आनंद के अनुसार आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा के फैसले को चुनौती दी थी. उन्होंने अपनी आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान ही सजा पर रोक लगाने और जमानत पर बाहर आने की मांग की थी. अभियोजन पक्ष का मुख्य आरोप था कि दोनों नेताओं ने अलग-अलग जन्मतिथियों का इस्तेमाल करके दूसरा पैन कार्ड बनवाया और उसका उपयोग भी किया. जांच एजेंसी और पुलिस के आरोपों में चुनावी नामांकन पत्रों के दाखिल करने में इस दूसरे पैन कार्ड के इस्तेमाल का पहलू भी प्रमुखता से शामिल था.
कानूनी जंग में एक नया मोड़ और राहत का रास्ता: ट्रायल कोर्ट ने जब इस मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो आजम खान और उनके बेटे की मुश्किलें काफी बढ़ गई थीं. लेकिन दोनों ही नेताओं ने ट्रायल कोर्ट की जांच के निष्कर्षों, अपनी सजा और दोषसिद्धि को स्वीकार न करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी. आखिरकार हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और कानूनी तर्कों को ध्यान में रखते हुए सजा को निलंबित कर दिया है. इस फैसले के बाद अब दोनों नेताओं के लिए जेल से बाहर आने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है.
सात साल की सजा को सेशन कोर्ट ने बढ़ाकर किया था दस साल: इस खबर के सामने आने के बाद रामपुर में आजम खान के समर्थकों और अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला. कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की. आजम खान के अधिवक्ता काशिफ कामरान ने बताया कि दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को पहले सात-सात साल की सजा सुनाई थी.
इसके बाद मामले में सेशन कोर्ट ने सजा बढ़ाकर दस साल कर दी थी. आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब इसी मामले में हाईकोर्ट से दोनों को जमानत मिल गई है.
जमानत की खबर मिलते ही अधिवक्ताओं ने बांटी मिठाई: हाईकोर्ट से जमानत की जानकारी मिलने के बाद रामपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई. आजम खान के अधिवक्ता काशिफ कामरान ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है. उन्होंने बताया कि मामले में फैसला आने में समय जरूर लगा, लेकिन जमानत मिलने से समर्थकों और अधिवक्ताओं में खुशी है. उनके मुताबिक, पहले भी खुशी के मौकों पर मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की जाती रही है.
हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अपलोड होने का इंतजार: हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है. अधिवक्ता काशिफ कामरान के मुताबिक, आदेश अपलोड होने के बाद ही जमानत की शर्तों और दूसरे कानूनी पहलुओं की पूरी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल, दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जमानत मिलना उनके लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है.
जमानत पर BJP का तंज, कहा- दोषसिद्धि पर रोक नहीं: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है. लखनऊ में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अंकुश त्रिपाठी ने इस मामले में तंज कसते हुए कहा कि दोनों को जमानत जरूर मिली है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी है. उन्होंने कहा कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त हो गया है. उनके मुताबिक, जमानत और दोषसिद्धि पर रोक दो अलग-अलग कानूनी पहलू हैं.
भाजपा प्रवक्ता ने लगाए गंभीर आरोप: डॉ. अंकुश त्रिपाठी ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों और विवादों का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिता-पुत्र के कथित घोटालों और विवादों की सूची लंबी है और उन्हें आगे भी कानूनी मामलों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दोनों ने गरीब जनता को नुकसान पहुंचाया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया. हालांकि, ये भाजपा प्रवक्ता के आरोप हैं.
'जमानत मिलने का मतलब दोषमुक्त होना नहीं': भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर की है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की है. उन्होंने कहा कि इस वजह से जमानत को दोषमुक्त होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. अंकुश त्रिपाठी ने दावा किया कि प्रदेश की जनता आजम खान और उनके बेटे से जुड़े राजनीतिक और कानूनी विवादों से परिचित है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों को आगे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
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