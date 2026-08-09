अमेठी सपा की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई; जिलाध्यक्ष ने कहा- विधायक का जनाधार नहीं
विगत कई महीने से संगठन और विधायक के बीच में छत्तीस का आंकड़ा देखने को मिल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 6:56 AM IST
अमेठी: जिले में समाजवादी पार्टी संगठन और सपा विधायक के बीच चल रही अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के जिलाध्यक्ष का साफ कहना है कि विधायक महराजी प्रजापति ने पार्टी सिंबल पर चुनाव जीता है. उनका अपना कोई जनाधार नहीं है.
अमेठी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने विधायक महाराजी प्रजापति के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया कि विधायक का टिकट कटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा. उन्होंने कहा कि महराजी प्रजापति ने संगठन के साथ साथ आम जन मानस में भी अपना विश्वास खो दिया है.
समाजवादी पार्टी अमेठी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि अमेठी की सपा विधायक को संगठन ने साइकिल के सिंबल पर विधायक बनाया था. कोई भी विधायक बिना संगठन के कुछ भी नहीं है. जो संगठन का विरोध करेगा वह कभी भी विधायक नहीं बन सकता है. उन्होंने कहा कि महराजी प्रजापति से संगठन और अमेठी आम जनमानस नाराज है.
उन्होंने यह भी कहा कि टिकट का अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है. उनका निर्णय सर्वमान्य है. महराजी प्रजापति के टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लड़ेंगे उनको बताएंगे कि इन्हें टिकट न दिया जाए. आपको बता दें कि समाज वादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह द्वारा आयोजित जन संवाद सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करने अमेठी के कालिकन धाम पहुंचे थे.
गुंजन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. पार्टी मौका देगी तो हम इलेक्शन जीतकर पार्टी को मजबूत करेंगे. सपा विधायक महराजी प्रजापति पार्टी द्वारा अयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं लिया. विगत कई महीने से संगठन और विधायक के बीच में छत्तीस का आंकड़ा देखने को मिल रहा है. कई कार्यक्रमों में महराजी प्रजापति पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होती हैं.
वहीं, जब महराजी प्रजापति द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तब संगठन के लोग और जिलाध्यक्ष भी शामिल नहीं होते हैं. विगत चुनाव में महराजी प्रजापति अमेठी से सपा के सिंबल पर चुनाव जीत कर सदन पहुंची थीं. इस बार संगठन से तालमेल ठीक न चलने की वजह से इनके राजनीतिक भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है.
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