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अमेठी सपा की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई; जिलाध्यक्ष ने कहा- विधायक का जनाधार नहीं

अमेठी सपा संगठन और पार्टी विधायक के कलह खुलकर सामने आई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: जिले में समाजवादी पार्टी संगठन और सपा विधायक के बीच चल रही अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के जिलाध्यक्ष का साफ कहना है कि विधायक महराजी प्रजापति ने पार्टी सिंबल पर चुनाव जीता है. उनका अपना कोई जनाधार नहीं है. अमेठी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने विधायक महाराजी प्रजापति के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया कि विधायक का टिकट कटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा. उन्होंने कहा कि महराजी प्रजापति ने संगठन के साथ साथ आम जन मानस में भी अपना विश्वास खो दिया है. समाजवादी पार्टी अमेठी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि अमेठी की सपा विधायक को संगठन ने साइकिल के सिंबल पर विधायक बनाया था. कोई भी विधायक बिना संगठन के कुछ भी नहीं है. जो संगठन का विरोध करेगा वह कभी भी विधायक नहीं बन सकता है. उन्होंने कहा कि महराजी प्रजापति से संगठन और अमेठी आम जनमानस नाराज है. जिलाध्यक्ष ने कहा- विधायक का कोई जनाधार नहीं. (Photo Credit: ETV Bharat)